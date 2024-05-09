قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في مقابلة مع زاوية عربي على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عُقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، إنه سيتم إضافة قطاع جديد للبورصة هو اللوجستيات.

وأضاف السالمي أنه يتم العمل مع جهاز الاستثمار العُماني على طرح 3 شركات ويأمل الانتهاء منها خلال هذا العام.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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