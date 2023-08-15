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فيديو: اقتصاد إثيوبيا بين النمو السريع والصراعات
يعتبر اقتصاد إثيوبيا من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا لكن الصراعات التي تندلع بالبلد خاصة في الشمال قد تقوض وفق البنك الدولي النمو القوي للبلد ومستهدفاته الاقتصادية
١٥ أغسطس، ٢٠٢٣
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