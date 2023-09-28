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فيديو: استثمارات السعودية في الرياضة تؤتي ثمارها
زادت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية من استثماراتها في الرياضة داخل المملكة وخارجها في إطار خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط، ويبدو أن ذلك المسعى يؤتي ثماره، إذ قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفعت
٢٨ سبتمبر، ٢٠٢٣
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