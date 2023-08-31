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فيديو: "إيفرغراند" الصينية عملاق التطوير العقاري تعود للتداول لكن الخسائر تتواصل
انخفض سهم مجموعة "إيفرغراند" عملاق التطوير العقاري الصيني المثقل بالديون بنحو 79% في أول أيام تداوله ببورصة هونغ كونغ خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2023 بعد تعليق للتداول على سهم المجموعة استمر لمدة 17 شهر
٣١ أغسطس، ٢٠٢٣
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