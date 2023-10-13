PHOTO
فيديو- آخر توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات الشرق الأوسط
في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا والحرب الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023
١٣ أكتوبر، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2023 ©