تحدث أحمد شمس الدين، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار المصري "إي إف جي هيرميس" في مقابلة مع زاوية عربي، عن تغير مسارات الاستثمارات بعد حرب إيران، وحركة سعر الصرف في مصر.

جاءت المقابلة على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري في يونيو.

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(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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