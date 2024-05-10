زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع في عدة دقائق فقط ويقدمه لكم عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد، كل أسبوع. والبودكاست أيضا يستعرض أهم أخبار مصر الاقتصادية بما فيها أسعار الذهب والجنيه.

وهذا البودكاست نشر يوم الجمعة 10 مايو 2024.

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(مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)