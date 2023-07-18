قال محب قيصر الرئيس التنفيذي لشركة دابر مصر لمنتجات العناية بالشعر والبشرة والفم إن مبيعات الشركة تخطت المليار جنيه مصري خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي بنمو سنوي يقارب الـ 30%، مضيفا أن قيمة المبيعات لم تتأثر بارتفاع التضخم مع رفع الشركة لأسعار أغلب منتجاتها بنسب متفاوتة في ظل زيادة قيمة الدولار أمام العملة المحلية، ولفت إلى أن السوق المصري كان ولا يزال إلى حد كبير من أكبر الأسواق للشركة الأم الهندية "دابر" في منطقة الشرق الأوسط