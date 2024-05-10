قال مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان، إنه يتوقع إصدار نشاطي صانع السوق والبيع على المكشوف هذا العام، كما يتم العمل على تعزيز إصدار الصكوك كأداة لتمويل مشروعات القطاعين العام والخاص.

وجاء الحديث على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عُقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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