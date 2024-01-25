تحدث رجل الأعمال المصري الشهير سميح ساويرس في بودكاست "حلقة خاصة" المقدم من موقع زاوية عربي عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع إعادة تطوير منتجع موغادور في مدينة الصويرة بالمغرب.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن هذا المشروع مع وزارة السياحة المغربية العام الماضي. وهو يضم مجموعة من المستثمرين الأجانب بقيادة ساويرس بتكلفة قدرت وقتها بـ 4 مليار درهم مغربي (ما يعادل 400 مليون دولار أو 370 مليون يورو حاليا).

وتوقع ساويرس إمكانية أن يقفز هذا الرقم لأكثر من مليار يورو على فترات بعد أن يجذب المشروع في مرحلته الأولى استثمارات تقدر بـ 200 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يشمل المشروع تجديد فندق قائم وإقامة مشاريع عقارية، مطاعم وفنادق أخرى.

وتحدث ساويرس أيضا عن استثماراته في السعودية، مهرجان الجونة السينمائي، طموحاته السينمائية وكذلك رؤيته للاقتصاد العالمي هذا العام.

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(مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)