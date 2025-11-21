نقدم حوار مطول خاص مع عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن سلسلة خاصة من زاوية بودكاست عقدت على هامش مؤتمر "Market 2.0"، المنظم من قبل اتحاد أسواق المال العربية وبورصة البحرين والذي عقد يوم الخميس 20 نوفمبر في المنامة.

يتضمن اللقاء أسئلة سريعة من نوعية تنس الطاولة أو البينغ بونغ عن التكنولوجيا، الأمن الإلكتروني والسيولة بالإضافة لمواضيع أخرى.

هذا البودكاست نشر يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.

(إعداد: عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مونتاج: سليم الجندي وفرح هيبة، تحرير: شيماء حفظي وياسمين صالح)