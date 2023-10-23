دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، الحدث الأكبر في العالم للتكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. وأعلن جناح حكومة أبوظبي عن إطلاق 26 مشروعاً ومبادرةً مبتكرة خلال المعرض، إضافةً إلى توقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة واسعة من أهم الشركاء في القطاع الرقمي.

واستقبل جناح حكومة أبوظبي أكثر من 42 ألف زائر وعدد من كبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص. وركّزت حكومة أبوظبي مشاركتها حول خمس محاور أساسية هي: الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتمكين الرقمي. كما استعرض الجناح أكثر من 110 مشاريع ومبادرات في عدة مجالات ذات صلة بالمواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال في أبوظبي، بما في ذلك النقل والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي وأمن البيانات والصحة والسلامة والاتصالات وإدارة الأزمات وغيرها.

وشاركت 33 جهة حكومية في أبوظبي لتستعرض أحدث مشاريعها ومبادراتها في جناح حكومة أبوظبي، بما في ذلك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التمكين الحكومي ومركز الإحصاء – أبوظبي التابع لها، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وغرفة أبوظبي، فضلاً عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وتضمنت المشاريع والمبادرات المعروضة لزوار الجناح الإصدار الأحدث من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، إلى جانب "نظام تنبيه السائقين في حالات الطوارئ" و"نظام فحص المركبات بالذكاء الاصطناعي" والمرحلة الثالثة من "الخارطة الحرارية لقياس كثافة استهلاك المياه والكهرباء بتقنيات ثلاثية الأبعاد". كما تم عرض تطبيق الأمن السيبراني "فالكون LLMs" الذي يعتمد النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، وتطبيق "إسكان أبوظبي" ومشروع "إتاحة إمكانيات البيانات من أجل الصالح العام" وإطلاق الإصدار الثاني من "منصة التحليل والاستقراء".

وأكد معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: "أن مشاركة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 تجسد التزامها بتعزيز مكانة الإمارة للوصول إلى طليعة الابتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى الاستفادة من التحول الرقمي لتلبية احتياجات مواطنيها والمقيمين وقطاع الأعمال. تسلط المشاريع والمبادرات التي تم عرضها في جناح حكومة أبوظبي الضوء على توجه الحكومة للتحول إلى حكومةٍ مرنة ومستعدة للمستقبل، وأن تكون قادرة على تقديم أعلى مستويات التميز في خدماتها الحكومية الرقمية التي تركز على العملاء."

ووقعت الجهات الحكومية المشاركة في المعرض 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة من شركات التكنولوجيا والجهات الفاعلة، إذ قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بتعزيز علاقاتها التعاونية مع مركز النقل المتكامل ودائرة الصحة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وفي الوقت نفسه، عززت دائرة الصحة في أبوظبي شراكاتها مع كلٍ من جامعة أبوظبي وشركة M42 وبرجيل القابضة وأبوظبي لخدمات البيانات الصحية ومايكروسوفت الخليج. بينما ضمّت قائمة الشركاء الجدد لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي كلاً من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وأمازون.

كما أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) عن توقيع اتفاقية مع شركة اتصالات، في حين وقعت دائرة تنمية المجتمع شراكة جديدة مع شركة أكسنتشر. ومن جهتها، وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتفاقيات شراكة مع شركة كارجو إكس ومجلس الإمارات للإعلام وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهة أخرى، وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مذكرات تفاهم مع مجموعة G42، وعززت كلاً من دائرة الطاقة – أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من شراكاتها مع جامعة نيويورك - أبوظبي وشركة مايكروسوفت.

ووقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية شراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، في حين وقعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقيات مع شركات "PONY.AI" و"ستار تشارج" و"NWTN".

وخلال معرض جيتكس 2023 أيضاً، وقعت دائرة التمكين الحكومي عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عددٍ من الشركات، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"RationalTech" و"تريند مايكرو" و"Intalio" و"ePAM" و"سيرفس ناو" التابعة لشركة KPMG و"Chainsys"، في حين وقعت منصة "تم" اتفاقيات مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ و"سالك" و"دو" و"اتصالات" و"شوري" و"أدنوك سيتي غاز" و"تينسنت". من ناحية أخرى، وقع مركز الإحصاء – أبوظبي مذكرات تفاهم مع غرفة أبوظبي ووزارة التربية والتعليم ومجموعة "G42" وشركة "IBM"، بالإضافة إلى شركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي.

ومن بين الجهات الحكومية الأخرى التي شاركت في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة القضاء – أبوظبي، وكلية الامارات للتطوير التربوي، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، إضافةً إلى هيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "Hub71"، وجامعة خليفة.

يشار إلى أن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 كان تحت قيادة دائرة التمكين الحكومي. وقد قامت الدائرة بتسهيل التعاون بين جميع الجهات الحكومية والشركاء الآخرين المشاركين في هذا الحدث لضمان تقديم تجربة سلسة وناجحة لجميع الشركاء والزوار.

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