المجموعة تشتري حقوق توفير وبيع خدمة اتصال البيانات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات السرعة العالية وزمن التأخير المنخفض في جميع أنحاء المملكة

الاتفاقية تعود بالفائدة على القطاعات الحكومية والشركات، وتساهم في ردم الفجوة الرقمية في المناطق والمجتمعات النائية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت TONOMUS ، الشركة التابعة لنيوم والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المعرفية والبنية التحتية الرقمية، عن توقيع اتفاقية متعددة السنوات مع مجموعة stc، أحد محركات التحول الرقمي في المنطقة، تتيح من خلالها للمجموعة الاستفادة من سعة الاتصال التي توفرها الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض من TONOMUS في المملكة العربية السعودية.

وتوفر الاتفاقية، التي تم الكشف عنها على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، وصولاً غير مسبوق للمجموعة إلى سعة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، وتتيح لها تقديم خدمات الإنترنت والبيانات ذات النطاق العريض عالي السرعة وحلول استمرارية الأعمال للمؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في أنحاء المملكة العربية السعودية. وتشكل عملية الاستحواذ الخاصة بمجموعة stc علامة فارقة في مشهد الاتصالات بالمملكة، نظرًا لتركيزها على تطوير وتوفير خدمات اتصال استثنائية للعملاء في القطاعات الحيوية، مثل النفط والغاز والتعدين والتكنولوجيا الزراعية والصحة والتعليم والتمويل.

ويُبرز التعاون بين TONOMUS ومجموعة stc الطلب المتزايد في أنحاء المنطقة على خدمات الاتصال السريعة ومعقولة التكلفة وذات النطاق الترددي العالي وزمن الانتقال المنخفض، كما يتيح لسكان المناطق الريفية والنائية الوصول إلى إنترنت سريع يضاهي الألياف الضوئية، مما يوفر تجربة إنترنت محسنة وسلسة.

وتعزز الاتفاقية مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال التعاون الوثيق مع مزودي الخدمات وحلول البنية التحتية المحليين، بالإضافة إلى المساهمة في الانتقال إلى مرحلة المشاركة الواسعة في المنظومة الرقمية بوصفها منصة للتوسع والابتكار والتوافر لجميع القطاعات الحكومية والتجارية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سكوت جيجينهايمر، رئيس قسم البنية التحتية لدىTONOMUS : " ينسجم استحواذ مجموعة stc على سعة شبكة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض مع رؤية TONOMUS الرامية إلى تعزيز الاتصال والتكامل والازدهار في المملكة العربية السعودية. ونرى في المجموعة الشريك المثالي لتوسيع نطاق التغطية في المنطقة وتحقيق رؤيتنا، حيث تضمن الاتفاقية بين الشركتين توفير اتصال سريع وموثوق للارتقاء بأداء الشركات وحياة المجتمعات مع تمكين منظومة نيوم الرائدة في مجال التكنولوجيا المعرفية، والتي نقوم في TONOMUS بتطويرها".

ومن جهته، قال رياض معوض، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في مجموعة stc: "تلتزم مجموعة stc بريادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي في المنطقة. ويشكل تعاوننا مع TONOMUS خطوة مهمة نحو توفير خدمات البيانات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات السرعة العالية وزمن الانتقال المنخفض للعملاء في القطاعات الحيوية. ويساهم هذا التعاون في ردم الفجوة الرقمية في المناطق والمجتمعات النائية، مما يعود بالفائدة على القطاعات الحكومية والشركات، ونحن فخورون بالتعاون مع TONOMUS والمساهمة في إرساء المنظومة الرقمية للمملكة".

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لمحة عن مجموعة stc

توفر مجموعة stc، إحدى محركات التحول الرقمي في المنطقة، مجموعة من الحلول المتقدمة وتلعب دوراً رائداً في عملية الرقمنة. وتقدم المجموعة باقة شاملة من الخدمات التي تشمل البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية والوسائط الرقمية والترفيه الرقمي، وتضم أكثر من 14 شركة تابعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمحة عن TONOMUS

تشغل TONOMUS، شركة التكنولوجيا الرائدة عالمياً، أول منظومة في العالم للتقنيات المعرفية في نيوم، وانطلاقاً من قطاعها التكنولوجي والرقمي، تُعد الشركة أول تكتل تم تأسيسه كشركة تابعة لنيوم، وهي منطقة في المملكة العربية السعودية ترسم المسار لمستقبل جديد مدعوم بالتقنيات الرائدة. وستشكل البنية التحتية الرقمية من TONOMUS نظام التشغيل المعتمد في نيوم، مما يساهم في تحقيق الطموحات الجريئة لمجتمعات وقطاعات المنطقة، كما ستشارك في ابتكار مستقبل العيش مع التكنولوجيا المعرفية الرائدة من خلال التعاون رواد قطاع التكنولوجيا العالميين. وتستفيد TONOMUS من البيانات الدقيقة والمحمية التي يشاركها السكان لتقديم خدمات تنبؤية ومخصصة بناءً على احتياجاتهم اليومية، وسيتم دعم حلولها من خلال إمكانات الاتصال والحوسبة الفريدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وغيرها من التقنيات المميزة والمرتكزة جميعها على معايير الأمن العالمية.

ويمثل TONOMUS الاسم التجاري لشركة نيوم التقنية الرقمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمساهم واحد تم تأسيسها وتسجيلها في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري يحمل الرقم 3550138270، ورأس مال مدفوع بالكامل بقيمة 500,000 ريال سعودي، ومكتب مسجل في المبنى 4758، الخريبة 49643، رقم إضافي 9163، المملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://tonomus.neom.com/