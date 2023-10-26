الشراكة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لتحسين نتائج المرضى وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً في مجال البحث والتطوير الدوائي.

ستتعاون سانوفي وكيمارك لتعزيز الابتكار القائم على أمراض الأورام واضطرابات الدم النادرة.

الرياض، المملكة العربية السعودية، وقع مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (KAIMRC) في وزارة الحرس الوطني، الجهة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال الدراسات الطبية والسريرية، مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي الدوائية، وتهدف هذه المذكرة إلى رفع دور المملكة في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الرعاية الصحية. تم التوقيع على هذه الاتفاقية في النسخة السابعة من فعاليات معرض "مبادرة مستقبل الإستثمار" في الرياض، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقدم الأبحاث السريرية في المملكة العربية السعودية وإنشاء نظام مستدام لإدارة الأمراض مدعوماً بالذكاء الاصطناعي والأدلة العلمية الواقعية RWE، وذلك مع التركيز على الأمراض النادرة والأورام واضطرابات الدم النادرة.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الأستاذ الدكتور أحمد العسكر، المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، وجان-بول شوير، مدير الرعاية المتخصصة والمدير العام لسانوفي في الخليج.

تماشياً مع المبادئ القيمة للرعاية الصحية، تؤكد هذه الشراكة الشاملة على تقديم حلول مبتكرة مبنية على نتائج، وذلك بهدف إنشاء نظام مستدام لإدارة الأمراض حيث يتميز بتشخيص مبكر ودقيق وعلاجات مبتكرة وإدارة فعالة للأمراض – وذلك لتعزيز مسار المرضى المصابين بالأمراض النادرة. وتشير هذه الشراكة إلى استثمار كبير في الدراسات السريرية داخل المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في هذا الخصوص، وفي تعزيز فهم المجتمع الصحي السعودي للأمراض الوراثية وإتاحة المجال أمام التنبوئات العلمية الذي من شأنه ان يحدث ثورة في الكشف المبكر عن الأمراض النادرة.

علاوة على ذلك، ستعمل سانوفي وكيمارك معًا لدعم الدراسات السريرية وزيادة الخبرة في الأورام واضطرابات الدم الخبيثة واضطرابات الدم النادرة، وفقًا لطموحات وزارة للحرس الوطني في التحول الصحي.

الأستاذ الدكتور أحمد العسكر

المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية

"التعاون مع سانوفي هو خطوة مهمة في تعزيز الابتكار القائم على البيانات في مجال الرعاية الصحية، والتي تقود المملكة نحو تسريع القرارات الطبيه السريرية وعلاجات مخصصة وتحسين التشخيص ونتائج العلاج - مما يؤدي إلى جودة حياة أفضل للمرضى. وفي كيمارك، نكرس جهودنا لتحويل نتائج البحث إلى تطبيقات عملية تمكن الأشخاص من العيش بشكل أفضلمن خلال أبحاث ابتكارية متميزة عبر التعاونات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين الرئيسيين. ومن هذا المنطلق، فإن شراكتنا مع سانوفي كشركة صناعات دوائية عالمية، ستمكننا من مشاركة خبراتبحث العلمي، وخاصة في مجال الأمراض النادرة، مما يسهم في التقدم نحو هدفنا الوطني أن نصبح من الأوائل في العالم في مجال البحوث الحيوية الطبية، بينما نرسم الأسس لنظام صحي مستدام وجاهز للمستقبل."

جان-بول شوير

مدير الرعاية المتخصصة والمدير العام لشركة سانوفي في الخليج

"التعاون بين سانوفي وكيمارك يساهم في تعزيز الإمكانية لتحويل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، الى تحسين نتائج المرضى وتمييز البلاد كرائدة في مجال الدراسات السريرية الحديثة. سانوفي لديها تاريخ وخبرة كبيرة في العمل مع المجتمع الصحي في المملكة العربية السعودية لتسريع الابتكار وتقديم الحلول لاحتياجات المرضى، ولذلك نحن فخورون بتعزيز التزامنا كشريك استراتيجي لرؤية المملكة 2030 من خلال هذه المبادرة المشتركة الطموحة، التي من شأنها ان تفتح وسائل جديدة لتعزيز مساهمتنا في تحول الرعاية الصحية في البلاد. بالإضافة، سانوفي تركز بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات لتسريع النتائج لصالح المرضى، ونتطلع إلى مشاركة خبرتنا في الأبحاث السريرية والتقنيات العلمية مع كيمارك كمؤسسة رائدة على مستوى السعودية في مجال البحث والابتكار والتطوير وتوفير الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل يومياً، مما يعود بالنفع على المرضى والمجتمعات."

كجزء من التزامها تجاه مجتمع الأمراض النادرة في المملكة العربية السعودية، قامت سانوفي بتنفيذ نظام متكامل يوفر دعمًا بنسبة 360 درجة للمرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة - بما في ذلك برامج العلاج في المنزل وبرامج فحص العائلة. في العام الماضي، قامت سانوفي بإطلاق برنامج المريض المجتمعي المُجمع، مما يمنح مرضى الأمراض النادرة في المملكة مزيدًا من التحكم في التعامل مع حالتهم.

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نبذة عن كيمارك:

كيمارك، هو مركز عالمي رائد للأبحاث الطبية الحيوية والسريرية مع تركيز قوي على الأبحاث الانتقالية التي تهدف إلى تحويل نتائج المختبر إلى منتجات لتحسين نوعية الحياة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية السعودية 2030. ويسعى كيمارك باستمرار إلى تعزيز البحث والتطوير وقدرات وامكانات الابتكار، وتوسيع نطاق تعاونها الوطني وشراكاتها الدولية من خلال شراكات استراتيجية مركزة مع نخبة مؤسسات البحث والتطوير وطنيا وعالميا.

نبذة عن شركة "سانوفي":

تعد "سانوفي"، شركة عالمية للرعاية الصحية قائمة على الابتكار يدفعها هدف واحد هو "صناعة الإنجازات العلمية لتحسين حياة الناس". ويكرس فريق عمل الشركة العامل في حوالي 100 دولة، جهوده من أجل إحداث تحول في ممارسة الطب من خلال العمل على تحويل المستحيل إلى ممكن. وتقدم الشركة الخيارات العلاجية التي يمكن تغير حياة المرضى، كما توفر اللقاحات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع وضع الاستدامة والمسؤولية في صميم طموحاتها.

شركة سانوفي المدرجة في بورصة "يورونيكس" تحت الرمز (SAN) وبورصة ناسداك تحت الرمز (SNY).