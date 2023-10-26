وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، شراكة مع طيران السعودية الخاص، بهدف تعزيز الاتصال بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وأن تكون العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.

وسينضم طيران السعودية الخاص كشريك للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بتوفيره مجموعة شاملة من خدمات الطيران الخاص مثل: تأجير الطائرات، وإدارتها، وصيانتها، وعمليات أخرى تتضمن: تصاريح التحليق والهبوط، والمناولة الأرضية، وتأشيرات الملاحين، والإقامة في الفنادق، والتزود بالوقود، والتموين، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تشغيل صالة الطيران الخاص في مطار العلا الدولي.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، دشنت في نوفمبر من العام الماضي، محطة الطائرات الخاصة بمطار العلا الدولي، والتي تمثل مرحلة أخرى من مراحل تطوير المطار الذي بدأ منذ أغسطس 2019، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، وبوصف العلا وجهة دولية، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة لإبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وشملت أعمال تطوير مطار العلا الدولي، زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع، بالإضافة لاتساع منطقة وقوف وصيانة الطيارات إلى 15 طائرة.

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