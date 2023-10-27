الرياض: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع شراكة مع شركة "ثقة" المتخصصة في حلول الأعمال الذكية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الرقمية في محافظة العلا، وتمّ الإعلان عن الاتفاقية على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتركز الشراكة على إنشاء منصة للخدمات الإلكترونية المؤتمتة بالكامل بحيث تجمع بين الخدمات المقسمة حالياً بين خمس منصات مختلفة.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى توحيد خدمات استخراج التراخيص والتصاريح عبر منصة واحدة يمكن استخدامها لاستخراج 400 ترخيص وتصريح متنوع، لعدد من القطاعات ومنها: وزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفية، وقد تم إطلاق "بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية" التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا كمرحلة أولى لهذا المشروع في 15 فبراير 2023.

وستسهم الشراكة في كفاءة إجراءات استخراج التراخيص وإدارة البيانات وإعداد التقارير وتوفير الخدمات، كما ستساعد على تلبية متطلبات أهالي وسكان العلا، من خلال تحسين الخدمات وجودة الحياة في المحافظة، بما يتماشى مع أهداف رؤية العلا ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعكس الشراكة مع "ثقة" التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتطوير الشامل في العلا، والاعتماد على الحلول الرقمية المتطورة من أجل التحول المستدام والمبتكر، والتي تعد من مستهدفات رؤية العلا.

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