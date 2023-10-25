الرياض : أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توقيع شراكة مع شركة "تالس" الفرنسية الرائدة للأمن السيبراني؛ لحماية المواقع التراثية والمعالم التاريخية في العلا، عبر أحدث التقنيات الرقمية وأجهزة المراقبة والحماية، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

ويعمل المشروع على دمج الحلول الأمنية والسلامة المتطورة في منصات الهيئة الرقمية؛ لتوفير المراقبة والسلامة على مدار الساعة في المواقع العامة والمباني التراثية والتاريخية، حيث سيعمل على حماية ومراقبة المناطق الثقافية والتاريخية والحضرية والريفية في العلا.

وستستخدم أحدث الأنظمة المتطورة المتصلة بمركز عمليات الهيئة المتكامل، والذي يطور الحلول الذكية لتحقيق عمليات مركزية وفعالة، مما يتيح للقطاعات ذات الصلة الاستجابة السريعة.

وتؤكد الشراكة بين الهيئة الملكية و"تالس" على مكانة العلا كوجهة ثقافية وتراثية وسياحية مهمة تجذب عددًا متزايدًا من الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام، مما يعزز تجربة الزوار والسكان في أكبر متحف حي مفتوح في العالم.

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