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مبادرة مستقبل الاستثمار 2023

بيان صحفي

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع "ثقة"

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع \"ثقة\"
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع \"ثقة\"
بيان صحفي

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع طيران السعودية الخاص

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع طيران السعودية الخاص
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع طيران السعودية الخاص
السعودية

بيان صحفي: "أكوا باور" توقع اتفاقيات بقيمة 746 مليون دولار أمريكي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

بيان صحفي: \"أكوا باور\" توقع اتفاقيات بقيمة 746 مليون دولار أمريكي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار
بيان صحفي: \"أكوا باور\" توقع اتفاقيات بقيمة 746 مليون دولار أمريكي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار
بيان صحفي

توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وشركة سانوفي

توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وشركة سانوفي
توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وشركة سانوفي
السعودية

وزير المالية: السعودية ستطبق الموعد الممنوح للشركات لنقل مقارها الإقليمية للرياض

وزير المالية: السعودية ستطبق الموعد الممنوح للشركات لنقل مقارها الإقليمية للرياض
وزير المالية: السعودية ستطبق الموعد الممنوح للشركات لنقل مقارها الإقليمية للرياض
السعودية

شركة صينية تستثمر مليار ريال لإنشاء مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية

شركة صينية تستثمر مليار ريال لإنشاء مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية
شركة صينية تستثمر مليار ريال لإنشاء مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية
بيان صحفي

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع برنامج شراكة مع stc

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع برنامج شراكة مع stc
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع برنامج شراكة مع stc
بيان صحفي

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع "تالس"

الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع \"تالس\"
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع \"تالس\"
السعودية

وزير المالية السعودي يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 6% في 2023

وزير المالية السعودي يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 6% في 2023
وزير المالية السعودي يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 6% في 2023
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