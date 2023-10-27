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مبادرة مستقبل الاستثمار ...
مبادرة مستقبل الاستثمار 2023
بيان صحفي
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع "ثقة"
بيان صحفي
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع طيران السعودية الخاص
السعودية
بيان صحفي: "أكوا باور" توقع اتفاقيات بقيمة 746 مليون دولار أمريكي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار
بيان صحفي
توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وشركة سانوفي
السعودية
وزير المالية: السعودية ستطبق الموعد الممنوح للشركات لنقل مقارها الإقليمية للرياض
السعودية
شركة صينية تستثمر مليار ريال لإنشاء مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية
بيان صحفي
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع برنامج شراكة مع stc
بيان صحفي
الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع "تالس"
السعودية
وزير المالية السعودي يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 6% في 2023
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