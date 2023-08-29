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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
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قمة "بريكس وإفريقيا" من ...
قمة "بريكس وإفريقيا" من 22 إلى 24 أغسطس 2023
اقتصاد
إنفوجرافك: كيف ستصبح قوة "بريكس" بعد ضم أعضاء جدد؟
أخبار سياسية
زاوية بودكاست: البريكس ناداني .. وإيكواس مهدداني
أحداث عالمية
فيديو: قمة بريكس 2023… هل يقترب التكتل من تحقيق مبتغاه؟
الاقتصاد العالمي
مقال رأي- بريكس: تحالف مؤقت وليس منظمة طويلة الأجل
أحداث عالمية
مُحدث- بينها دول عربية.. تجمع بريكس يدعو 6 دول للانضمام للتكتل
السعودية
بلومبرغ: دول بريكس تستعد لدعوة السعودية للانضمام للتجمع
الاقتصاد العالمي
جنوب إفريقيا: دول بريكس تتفق على آليات للتوسع
إفريقيا
الهند تدعو دول بريكس لدعم منح عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في G20
روسيا
بوتين: دول "بريكس" ستعمل على الانتقال للعملات المحلية
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