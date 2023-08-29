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قمة "بريكس وإفريقيا" من 22 إلى 24 أغسطس 2023 

اقتصاد

إنفوجرافك: كيف ستصبح قوة "بريكس" بعد ضم أعضاء جدد؟

إنفوجرافك: كيف ستصبح قوة \"بريكس\" بعد ضم أعضاء جدد؟
إنفوجرافك: كيف ستصبح قوة \"بريكس\" بعد ضم أعضاء جدد؟
أخبار سياسية

زاوية بودكاست: البريكس ناداني .. وإيكواس مهدداني

زاوية بودكاست: البريكس ناداني .. وإيكواس مهدداني
زاوية بودكاست: البريكس ناداني .. وإيكواس مهدداني
أحداث عالمية

فيديو: قمة بريكس 2023… هل يقترب التكتل من تحقيق مبتغاه؟

فيديو: قمة بريكس 2023… هل يقترب التكتل من تحقيق مبتغاه؟
فيديو: قمة بريكس 2023… هل يقترب التكتل من تحقيق مبتغاه؟
الاقتصاد العالمي

مقال رأي- بريكس: تحالف مؤقت وليس منظمة طويلة الأجل

مقال رأي- بريكس: تحالف مؤقت وليس منظمة طويلة الأجل
مقال رأي- بريكس: تحالف مؤقت وليس منظمة طويلة الأجل
أحداث عالمية

مُحدث- بينها دول عربية.. تجمع بريكس يدعو 6 دول للانضمام للتكتل

مُحدث- بينها دول عربية.. تجمع بريكس يدعو 6 دول للانضمام للتكتل
مُحدث- بينها دول عربية.. تجمع بريكس يدعو 6 دول للانضمام للتكتل
السعودية

بلومبرغ: دول بريكس تستعد لدعوة السعودية للانضمام للتجمع

بلومبرغ: دول بريكس تستعد لدعوة السعودية للانضمام للتجمع
بلومبرغ: دول بريكس تستعد لدعوة السعودية للانضمام للتجمع
الاقتصاد العالمي

جنوب إفريقيا: دول بريكس تتفق على آليات للتوسع

جنوب إفريقيا: دول بريكس تتفق على آليات للتوسع
جنوب إفريقيا: دول بريكس تتفق على آليات للتوسع
إفريقيا

الهند تدعو دول بريكس لدعم منح عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في G20

الهند تدعو دول بريكس لدعم منح عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في G20
الهند تدعو دول بريكس لدعم منح عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في G20
روسيا

بوتين: دول "بريكس" ستعمل على الانتقال للعملات المحلية

بوتين: دول \"بريكس\" ستعمل على الانتقال للعملات المحلية
بوتين: دول \"بريكس\" ستعمل على الانتقال للعملات المحلية
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