الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: كشفت منصة "ناها" للمشاركة البيئية التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، عن مجموعة من الأنشطة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي تستمر فعالياته من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، والتي تهدف إلى إلهام الجيل القادم في أبوظبي وتحفيزه للمساهمة في الأعمال التي تحافظ على المناخ وتشجيع الممارسات الخضراء داخل أبوظبي وخارجها.

وكانت هيئة البيئة – أبوظبي قد أطلقت مؤخراً منصة "ناها" التي تعني باللغة العربية الموائل الطبيعية، وهي عبارة عن منصة للمشاركة البيئية تركز على مبادرات التوعية الشبابية التي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي، حيث تضم المنصة البيئية أكثر من 8 برامج ومبادرات بيئية.

توفر المنصة للشباب الحفاظ على البيئة من خلال الموارد اللازمة ليكونوا جزءاً من إحداث تغيير مؤثر فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا البيئية الملحة. ويساهم الشباب بدور رئيسي باعتبارهم محفزين للتغيير ولديهم إرادة قوية لمعالجة أزمة المناخ، وفي قلب منصة "ناها" ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تتوفر مجموعة من الأحداث التي تقدم حلولاً مناخية على المستوى المحلي وتساهم في تعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الخضراء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستشمل المبادرات والأنشطة الرئيسية ما يلي:

مركز التعليم الأخضر

ستوفر منصة هيئة البيئة – أبوظبي المتواجدة في "مركز التعليم الأخضر" ضمن الجناح التعليمي، الموارد اللازمة لدعم مبادرة المدارس المستدامة، التي تحفز طلاب المدارس على استكشاف البيئة وتعلم العديد من الطرق والوسائل المبتكرة لتقليل بصمتهم البيئية، إلى جانب مبادرة الجامعات المستدامة، التي تدرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر الكليات والجامعات المشاركة لتقليل البصمة الكربونية.

كما سيتم اختيار عدد من المدارس المشاركة في مبادرة المدارس المستدامة لتبادل الأفكار والخبرات حول إنجازاتهم الفردية، مع مؤسسة مختلفة في كل يوم من أيام مؤتمر الأطراف (COP28).

ورشة عمل خاصة بمنصة التعليم الالكتروني الخضراء

كما ستوجه الدعوة لجميع المؤسسات والجامعات للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لحضور ورشة عمل "منصة التعليم الالكتروني الخضراء" يوم 8 ديسمبر في جناح جائزة زايد للاستدامة، والذي يمثل الظهور الرسمي الأول للمنصة، الأداة التعليمية الإلكترونية التعاونية الأولى من نوعها والمخصصة حصرياً لقطاع البيئة في المنطقة.

المراسلون الشباب

قبل انعقاد مؤتمر COP 28، وبالتعاون مع مؤسسة التعليم البيئي، إحدى أكبر منظمات التعليم البيئي في العالم، سيخضع أربعة طلاب من مبادرتي المدارس والجامعات المستدامة لتدريب إعلامي كجزء من برنامج "المراسلون الشباب" مما يؤهلهم للعمل كصحفيين في مجال البيئة، وإجراء حوارات ومقابلات طوال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).

برامج الشباب

كما تشمل البرامج الأخرى التي تركز على الشباب والتي ستعقد خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ورشة عمل بعنوان "الاستفادة من برامج الشباب المناخية للوصول إلى وظائف خضراء" والتي تعقد في 9 ديسمبر ضمن جناح موانئ دبي العالمية، ويسبقها جلسة حوارية بعنوان " استراتيجية أبوظبي للتعليم الأخضر" والتي تعقد في جناح الشباب في 8 ديسمبر، والتي تستعرض رؤى مؤثرة لعدد من المتحدثين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تواصل مع الطبيعة

يهدف برنامج "تواصل مع الطبيعة"، وهو برنامج تم تطويره مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، إلى ترسيخ مفهوم القيادة وتحفيز الشباب لتقديم الحلول وصنع القرار المستدام، كما سيسعى أيضاً إلى إشراك السفراء الشباب والشباب المطلعين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

ومع اجتماع قادة العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة أزمة المناخ، تؤكد البرامج والمبادرات التي تقدمها "ناها" خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) التزامها بتعزيز التغيير على المستوى المحلي من خلال استهداف الشباب وتحفيزهم على بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وبعد اختتام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وتماشياً مع أهداف الاستدامة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل "ناها" منح الأولوية لتعزيز الوصول إلى برامج التوعية التي تساهم في رفع مستوى الوعي وزيادة مشاركة المجتمع حول البيئة، وتزويد المجتمعات والمدارس بالأدوات اللازمة لتحويل الوعود إلى عمل مناخي هادف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

لمعرفة المزيد عن المبادرات أو لتحميل تطبيق (ناها)، قم بزيارة www.naha.ae.

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نبذة حول منصة ناها للمشاركة البيئية

تمثل ناها نظاماً رقمياً ودليلاً لتنبي أسلوب حياة صديق للبيئة، والذي يساعد على تحويل الأفكار والنوايا المتعلقة بالمناخ إلى أفعال هادفة. تم تطوير المنصة الرقمية بالتعاون مع دو، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بهدف تعزيز الاستدامة ورفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء أبوظبي وخارجها، مع توفير مسار واضح للمستخدمين للمشاركة وإحداث التغيير الإيجابي.

تعمل ناها كنقطة اتصال رئيسية تربط المستخدمين بمبادرات وحملات هيئة البيئة - أبوظبي، كما توفر تجربة شخصية لهم من خلال حساب "ناها الخاص بي"، المساحة المخصصة لخوض تجربة مميزة تضمن تبنّي أسلوب حياة صديق للبيئة، والذي يبقي المستخدمين على اطلاع دائم وتفاعل متواصل مع التقويم التفاعلي وآخر الأخبار لهيئة البيئة – أبوظبي.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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بالمكتب الإعلامي لهيئة البيئة- أبوظبي:

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هاتف متحرك: 4425096-50 971+

فاكس: 4463339-2 971+

البريد الإلكتروني:pressoffice@ead.gov.ae

الموقع الإلكتروني:www.ead.gov.ae

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