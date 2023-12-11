قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين في كوب 28 بالإمارات، إن الخروج من قمة المناخ الحالية باتفاق ذي جدوى يبدأ بإزالة "العوائق التكتيكية غير الضرورية".

وأضاف أن المفاوضين لديهم فرصة أثناء هذه القمة في دبي خلال الـ 24 ساعة المقبلة لبدء فصل جديد، مشيرا إلى أن سلامة مليارات الأشخاص على المحك.

جاءت تصريحات المسؤول الأممي الاثنين قبل يوم من التاريخ المُعلن لانتهاء كوب 28 وهو 12 ديسمبر الجاري، والذي من المفترض أن يتضمن بيان من الأطراف المشاركة بشأن أزمة تغير المناخ.

وأشار ستيل إلى أنه سيجري نشر مسودة قريبا للبيان حول اتفاق الأطراف، وقال إن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض بشأن الخيارات المتاحة لها تقلص نطاقها بشكل ملحوظ.

تأتي تصريحات ستيل بعدما كان رئيس كوب 28 سلطان الجابر قال الأحد إن التقدم المحرز في المفاوضات الرامية للتوصل لتوافق لا يسير بالسرعة الكافية، داعيا المشاركين إلى "مجلس" للوصول إلى فهم أوضح للقضايا الملحة.

وتتضمن المفاوضات قضايا محل خلاف، منها مستقبل الوقود الأحفوري -ويشمل الفحم والنفط والغاز وهو إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ- خاصة من بعض أكبر منتجي النفط عالميا مثل الولايات المتحدة، وإقليميا مثل السعودية والإمارات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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