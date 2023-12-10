اعتبر سلطان الجابر رئيس قمة المناخ "كوب 28"، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، أن التقدم المحرز في المحادثات والمفاوضات الرامية للتوصل لتوافق بشأن بيان القمة لا يسير بالسرعة الكافية.

جاءت تصريحات الجابر الأحد قبل يومين من التاريخ المُعلن لانتهاء كوب 28 وهو 12 ديسمبر الجاري، والذي من المفترض أن يتضمن بيان من الأطراف المشاركة بشأن أزمة تغير المناخ.

ولأجل هذا، قال الجابر، خلال مؤتمر الأحد، إنه قرر دعوة كل الوزراء والمفاوضين والأطراف المشاركة في مفاوضات كوب 28 إلى "مجلس" للوصول إلى فهم أوضح للقضايا الملحة، مضيفا: "الوقت يمر... نحتاج إلى التحرك أسرع بكثير".

ودعا رئيس كوب 28 المشاركين إلى التحلي بالمرونة وقبول التنازلات، وإلى تجنيب المصالح الشخصية من أجل المصلحة العامة.

وتتضمن المفاوضات قضايا محل خلاف، منها مستقبل الوقود الأحفوري -ويشمل الفحم والنفط والغاز وهو إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ- خاصة من بعض أكبر منتجي النفط مثل عالميا الولايات المتحدة وإقليميا السعودية والإمارات.

ويمثل اختيار الكلمات المناسبة وتضمين بند بشأن الوقود الأحفوري في بيان كوب 28 -الذي يتم إعداده هذه الأيام- تحدي للقمة، بعد أن أوضحت السعودية - أحد أكبر منتجي النفط في العالم - عدم تقبلها لمصطلح phasing out of fossil fuel، والذي يعني التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

كما سبق أن دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، يوم الجمعة الماضي، أعضاء المنظمة -ومنهم السعودية والإمارات- لرفض المقترحات الخاصة بأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري بدلا من الانبعاثات.

وأظهرت مسودة لبيان كوب 28 حجم الخلاف بشأن الوقود الأحفوري، إذ تضمنت -وفق ما أوردته وكالة رويترز سابقا- عدة خيارات بشأن الوقود الأحفوري، تبدأ بالموافقة على "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة"، إلى التخلص التدريجي من "الوقود الأحفوري المستخدم بدون جهود لتقليل الانبعاثات،" وتصل إلى عدم تضمين أي لغة بشأنه على الإطلاق.

وقال رئيس كوب 28، في رد على سؤال أحد الصحفيين بشأن الوقود الأحفوري خلال المؤتمر الصحفي الأحد: "دعوت مرارا كل الأطراف للتوصل لإجماع حول اللغة المتعلقة بالوقود الأحفوري".

وأضاف: "الآن حان الوقت لكل الأطراف للمشاركة بشكل بناء وليأتونني بهذه اللغة، أريد من الجميع إظهار المرونة".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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