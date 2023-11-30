

تنطلق صباح يوم الخميس أعمال قمة مؤتمر الأطراف "كوب 28" من مدينة إكسبو دبي بالإمارات، وتستمر حتى 12 ديسمبر.



وسيحضر المؤتمر الافتتاحي وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس قمة المناخ السابقة "كوب 27" التي استضافتها مصر العام الماضي، وكذلك سلطان الجابر رئيس قمة المناخ الحالية، وفق جدول القمة.

وشهدت مدينة إكسبو منذ الساعات الأولى من صباح الخميس توافد المئات من النشطاء والوفود الإعلامية وغيرهم لحضور فعاليات قمة المناخ.

وتهدف القمة الحالية إلى تقييم التقدم الذي أحرزه العالم على صعيد مكافحة التغير المناخي، وإيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية التي تزايدت تداعياتها في السنوات الأخيرة.

وتكتسب قمة "كوب 28" أهمية خاصة حيث من المتوقع التركيز على الانتقال من المفاوضات إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بآلية تمويل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تمت الموافقة على إنشائه من حيث المبدأ خلال "كوب 27"، والمتعلق بتوفير التمويل للدول النامية للتكيف مع تغير المناخ.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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