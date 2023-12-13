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تضمنت مسودة اقتراح للاتفاق المحتمل للأطراف المشاركة في قمة المناخ "كوب 28" نشرتها هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، صباح يوم الأربعاء، التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

ونص البند المتعلق بالوقود الأحفوري على أن هذا التحول سيكون بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتسريع العمل في هذا "العقد الحرج". وهذا البند هو ضمن 8 جهود عالمية طالبت المسودة الأطراف بالمشاركة فيها لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وهذه المسودة هي مقترح للاتفاق المحتمل لكوب 28، والذي يحتاج موافقة بالإجماع لتمريره.

وقالت رئاسة كوب 28، صباح الأربعاء، إن ما ورد في المسودة هو نصوص الاتفاقية الأخيرة التي ناقشها المفاوضون، مضيفة أنها ستستضيف جلسة أخيرة قريبا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تأتي تلك المسودة بعدما تقرر مساء الثلاثاء -الذي كان من المتفرض أنه آخر أيام كوب 28 وفق الجدول المعلن مسبقا- تمديد المشاورات بين الأطراف حتى الساعة الثالثة صباحا من يوم الأربعاء بتوقيت دبي بعدما لم تتمكن الأطراف من التوافق على مسودة صدرت يوم الاثنين.

وتعتبر الكلمات وتضمين بند حول الوقود الأحفوري في بيان القمة -الذي يتم إعداده- تحدي لكوب 28، مع إبداء دول ومنها السعودية - أحد أكبر منتجي النفط في العالم - عدم تقبلها لمصطلح phasing out of fossil fuel، والذي يعني التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

ولم يتضمن نص المسودة الصادر صباح الأربعاء مصطلح "phasing out" في ما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يعني التخلي التدريجي عنه.

وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص دعا سابقا أعضاء المنظمة -ومنهم السعودية والإمارات- لرفض المقترحات الخاصة بأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري بدلا من الانبعاثات.

وقال الغيص، يوم الاثنين الماضي، إن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة في المستقبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

والوقود الأحفوري من فحم ونفط وغاز هو إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ، إذ يمثل أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة (المسببة للاحتباس الحراري) وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفق الأمم المتحدة.

بنود أخرى

تضمنت البنود الـ 8 التي دعت المسودة الأطراف للمشاركة فيها لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري أيضا زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاثة مرات ومضاعفة تحسينات كفاءة الطاقة بحلول 2030.

ومن بين البنود كذلك، تسريع الجهود الرامية للخفض التدريجي للفحم المستخدم بدون مجهودات لتقليل الانبعاثات في إنتاج الطاقة.

وتشمل البنود أيضا تسريع الجهود العالمية نحو أنظمة طاقة بدون انبعاثات، واستخدام أنواع الوقود الخالية والمنخفضة الكربون قبل أو بحلول منتصف القرن تقريبا.

كذلك تضمنت البنود التسريع والخفض الفعلي للانبعاثات غير الكربونية على مستوى العالم، بما في ذلك على الأخص انبعاثات غاز الميثان وذلك بحلول عام 2030.

ويمثل الميثان حوالي 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وهو أقوى من ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 25 مرة من حيث القدرة على حبس الحرارة في الغلاف الجوي، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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