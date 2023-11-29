ستجتمع القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS) التي دعا لها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يومي 1 و2 ديسمبر، حسب بيان من رئاسة COP28 الأربعاء.

وتأتي القمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (قمة المناخ COP28) الذي ينطلق بالإمارات يوم الخميس، ومن المقرر أن يحضرها رؤساء عدة دول وحكومات، وهي فرصة لرفع الالتزامات المناخية وتعزيز العمل المنسق لمعالجة التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ.

وتستضيف الإمارات القمة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ويعد "لحظة حاسمة للعمل على الوفاء بالالتزامات المناخية ومنع أسوأ آثار تغير المناخ،" وفق البيان.

وستتزامن القمة العالمية للعمل المناخي مع الجزء رفيع المستوى من كوب 28 على أن يُستأنف مرة أخرى في 9 و10 ديسمبر.

وكتب رئيس الإمارات عبر إكس (تويتر سابقا) الأربعاء: "أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في (كوب 28) الذي ينطلق غدًا، وأتطلع إلى العمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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