قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الخميس إن العالم يحتاج إلى التركيز على التخلي التدريجي عن الفحم، بحسب تصريحات أوردتها وكالة رويترز.

"لا أعتقد أنه يجدر بنا التحدث عن التخلي التدريجي عن (الوقود الاحفوري) نظرا لتحسن التقنيات"، بحسب الوزير الذي أدلى بتصريحاته على هامش قمة كوب 28 التي تنعقد في دبي.

وتستمر قمة كوب 28 المعنية بالمناخ لغاية 12 ديسمبر.

وأضاف الوزير أن السؤال الذي يطرح على الدول التي لا تزال تستخدم الفحم هو متى ستنتقل إلى مصادر طاقة أخرى كالطاقة النووية.

يواجه مؤتمر كوب 28 تحدي بشأن اختيار الكلمات المناسبة لبيان القمة الذي يتم إعداده هذه الأيام، بعد أن أوضحت السعودية أحد أكبر منتجي النفط في العالم - عدم تقبلها لمصطلح phasing out of fossil fuel، والذي يعني التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

والحديث الآن يدون حول استخدام مصطلح phasing down of fossil fuel والذي يرمز لخفض تدريجي وليس تخلي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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