تستهدف مجموعة موانئ دبي العالمية، تشغيل ما لا يقل عن 5% من سفن الشحن البحري لمسافات قصيرة التابعة لها، بوقود عديم الانبعاثات بحلول عام 2030، ضمن التزامها بإزالة الكربون واعتماد التقنيات الناشئة لتسريع التحول الأخضر والشامل إلى مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية.

يأتي إعلان الشركة، تزامنا مع استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28 والذي يستمر حتى 12 ديسمبر، فيما يسعى العالم لتخفيف أثر الانبعاثات الكربونية والتحول وتوفير تمويلات للاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ.

وموانئ دبي هي إحدى شركات دبي العالمية، الذراع الاستثمارية للإمارة، ولديها محفظة أصول تتضمن عدد من الموانىء ومناطق الأعمال.

ووفق بيان من موانئ دبي العالمية، السبت، فإنها ستنفذ هذا الهدف من خلال تشغيل سفينتين تعملان بالكهرباء الهجينة (تعمل محركاتها من خلال الوقود التقليدي أو الكهرباء) وخمس سفن تعمل بالميثانول.

وانضمت موانئ دبي العالمية إلى تحالف First Movers Coalition (FMC) لمعالجة تحديات إزالة الكربون.

وتحالف FMC هو تحالف عالمي من الشركات يستفيد من قوتها الشرائية لإزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة في العالم. ويضم حاليا 90 عضو.

وهذه القطاعات هي 7 قطاعات تتضمن الألومنيوم، والطيران، والمواد الكيميائية، والأسمنت، الشحن، والصلب، والنقل البري، وتساهم مجتمعة في 30% من الانبعاثات العالمية، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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