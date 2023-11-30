قال وزير خارجية الهند فيناي موهان كواترا، يوم الخميس إن الفحم سيبقى جزء مهم لسد احتياجات بلاده من الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز على لسانه.

"الفحم هو جزء مهم لاحتياجات الطاقة في الهند وسيبقى كذلك،" وفقا لما صرح به الوزير الهندي للإعلام حول مشاركة بلاده في قمة كوب 28 التي انطلقت يوم الخميس في دبي.

وتعتمد الهند على الفحم بشكل كبير لتوليد الكهرباء وتهدف إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء بمقدار 17 غيغاواط باستخدام الفحم في الستة عشر شهر المقبلة، بحسب ما نشرته رويترز يوم الأربعاء.

والهند هي من أكبر الدول المستهلكة للبترول في العالم.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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