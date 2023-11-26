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قمة المناخ COP28
قمة المناخ COP28
قمة المناخ COP28: تحليلات وزوايا خاصة
الإمارات
"أكوا باور" تعلن بدء التشغيل التجاري لمجمع حصيان للطاقة في دبي
الإمارات
الإمارات قد تحدث خططها المناخية الوطنية العام المقبل
تغير المناخ
فيديو- 10 من أهم المشروعات الخضراء العربية
السعودية
السعودية تعلن موعد إطلاق تجارب لقطار هيدروجيني… فما هو؟
تغير المناخ
مقال رأي- هل تتجه دول الخليج لتخزين الكربون لتقليل مساهمتها في تغير المناخ؟
مصر
مصر توقع اتفاق لإنتاج الوقود الأخضر مع شركة تابعة لـ "ميرسك" باستثمارات 3 مليار دولار في المرحلة الأولى
الإمارات
مؤتمر أديبك يسلط الضوء على ضرورة مواصلة الاستثمار في النفط والغاز
أخبار الطاقة النظيفة عالميا ومحليا
بيان صحفي
مصدر وحديد الإمارات أركان تطوران أول مشروع لإنتاج الحديد بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر
بيان صحفي
إطلاق تحالف صحار صافي الانبعاثات الصفري لتسريع أهداف الحياد الكربوني في سلطنة عمان تماشيا مع مبادرات إنجي لإزالة الكربون
طاقة بديلة
بيان صحفي: صندوق أبوظبي للتنمية يدشن محطة للطاقة الشمسية في الصومال بسعة 3.5 ميغاواط
بيان صحفي
أدنوك وسانتوس تتفقان على تأسيس منصة عالمية لالتقاط الكربون وتخزينه لتسريع تنفيذ أهدافهما للحياد المناخي
الإمارات
بيان صحفي: "فيرتيغلوب" تعلن عن تسليم أول شحنة في العالم من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
بيان صحفي
شركة يوتيكو تسعى إلى تعزيز الطاقة الخضراء: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يلو دوور إنيرجي لإنشاء محطة شمسية في أم القيوين
بيانات صحفية من قمة المناخ COP28
بيان صحفي
مجموعة أغذية تؤكد من جديد التزامها بتعزيز الاستدامة
بيان صحفي
ماجد الفطيم "شريكاً داعماً للمسار" في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)
بيان صحفي
"الياه سات" تستعرض دور تقنيات الفضاء في مواجهة تحديات التغيّر المناخي خلال مشاركتها في "COP28"
بيان صحفي
مصرف الإمارات للتنمية يدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف" بـ 1.3 مليار درهم
بيان صحفي
مبنى "سي إنستيتيوت" حيادي الانبعاثات يُلهم العمل المناخي العالمي من قلب المدينة المستدامة بدبي
بيان صحفي
إستونيا تستعرض مبادراتها الخضراء في كوب 28
بيان صحفي
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر استدامة
بيان صحفي
كارفور تؤكد التزامها بقضايا الاستدامة من خلال إطلاق برنامج "اختر الأفضل" في متجرها الخاص في كوب 28
للمزيد
بيان صحفي
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 تنطلق غداً لدعم حشد جهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مستدام
بيان صحفي
دبي الجنوب تحقق العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة عبر عملياتها
بيان صحفي
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ترسم الخطوط العريضة للاستدامة في مختلف المجالات
بيان صحفي
هيئة البيئة - أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة يعلنان عن الدفعة الجديدة من سفراء الإمارات للطبيعة الشباب في عام الاستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28
بيان صحفي
مريم المهيري تناقش رواد الإعلام والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص تعزيز السرد المناخي للإمارات
بيان صحفي
قبل انعقاد cop28..مؤتمر الأمم المتحدة للشباب (COY18) ينطلق اليوم في أكسبو دبي
بيان صحفي
شركة "باسرك" شريك منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بنسخته الثانية في يناير 2024
بيان صحفي
معهد جامعة نيويورك أبوظبي يستضيف مؤتمر العمل المناخي والصحة قبيل مؤتمر الأطراف COP28
بيان صحفي
هيئة البيئة – أبوظبي تعمل على تطوير نظام متطور لنمذجة وتعزيز جودة الهواء
فيديو
طاقة
10 من أهم المشروعات الخضراء العربية
إنفوجرافك
إنفوجرافك
أهم محطات قمم المناخ