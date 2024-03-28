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جديد مصر
مارس ٢٨، ٢٠٢٤
تعهدات تمويل لمصر بمليارات الدولارات في وقت حاسم لاقتصادها
مصر

مصر: معدل النمو السكاني يتراجع إلى 1.4% في 2023

مصر: معدل النمو السكاني يتراجع إلى 1.4% في 2023
مصر: معدل النمو السكاني يتراجع إلى 1.4% في 2023
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زاوية بودكاست: خفض أسعار ومحاولة وقف ضرب النار .. وجسر انهار

زاوية بودكاست: خفض أسعار ومحاولة وقف ضرب النار .. وجسر انهار
زاوية بودكاست: خفض أسعار ومحاولة وقف ضرب النار .. وجسر انهار
مصر

مُحدث: البورصة المصرية في المنطقة الحمراء بتعاملات الخميس

مُحدث: البورصة المصرية في المنطقة الحمراء بتعاملات الخميس
مُحدث: البورصة المصرية في المنطقة الحمراء بتعاملات الخميس
مصر

مُحدث: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس

مُحدث: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس
مُحدث: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس
مصر

فيديو: تعهدات تمويل لمصر بمليارات الدولارات في وقت حاسم لاقتصادها

فيديو: تعهدات تمويل لمصر بمليارات الدولارات في وقت حاسم لاقتصادها
فيديو: تعهدات تمويل لمصر بمليارات الدولارات في وقت حاسم لاقتصادها
مصر

مصر تترقب الدفعة الثانية لمستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع – رئيس الوزراء

مصر تترقب الدفعة الثانية لمستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع – رئيس الوزراء
مصر تترقب الدفعة الثانية لمستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع – رئيس الوزراء
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مُحدث- الحكومة المصرية توافق على موازنة العام المالي 2024-2025

مُحدث- الحكومة المصرية توافق على موازنة العام المالي 2024-2025
مُحدث- الحكومة المصرية توافق على موازنة العام المالي 2024-2025
مصر

مُحدث: الدولار يحوم حول مستوى 49 جنيه بالسوق الموازية في مصر

مُحدث: الدولار يحوم حول مستوى 49 جنيه بالسوق الموازية في مصر
مُحدث: الدولار يحوم حول مستوى 49 جنيه بالسوق الموازية في مصر
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أديس القابضة السعودية تعتزم ضخ استثمارات لتطوير حقول بترول متقادمة في مصر - تفاصيل

أديس القابضة السعودية تعتزم ضخ استثمارات لتطوير حقول بترول متقادمة في مصر - تفاصيل
أديس القابضة السعودية تعتزم ضخ استثمارات لتطوير حقول بترول متقادمة في مصر - تفاصيل