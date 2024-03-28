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عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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اقتصاد
مصر
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الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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جديد مصر
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تعهدات تمويل لمصر بمليار...
فيديو
جديد مصر
مارس ٢٨، ٢٠٢٤
تعهدات تمويل لمصر بمليارات الدولارات في وقت حاسم لاقتصادها
مصر
مصر: معدل النمو السكاني يتراجع إلى 1.4% في 2023
مصر
زاوية بودكاست: خفض أسعار ومحاولة وقف ضرب النار .. وجسر انهار
مصر
مُحدث: البورصة المصرية في المنطقة الحمراء بتعاملات الخميس
مصر
مُحدث: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس
مصر
فيديو: تعهدات تمويل لمصر بمليارات الدولارات في وقت حاسم لاقتصادها
مصر
مصر تترقب الدفعة الثانية لمستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع – رئيس الوزراء
مصر
مُحدث- الحكومة المصرية توافق على موازنة العام المالي 2024-2025
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مُحدث: الدولار يحوم حول مستوى 49 جنيه بالسوق الموازية في مصر
السعودية
أديس القابضة السعودية تعتزم ضخ استثمارات لتطوير حقول بترول متقادمة في مصر - تفاصيل