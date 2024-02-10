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تغطية خاصة - باكستان: التحديات والفرص

باكستان

باكستان: ترقب لإعلان نتائج الانتخابات العامة والجيش يأمل أن تؤدي لاستقرار

باكستان: ترقب لإعلان نتائج الانتخابات العامة والجيش يأمل أن تؤدي لاستقرار
باكستان: ترقب لإعلان نتائج الانتخابات العامة والجيش يأمل أن تؤدي لاستقرار
باكستان

فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: نسعى لزيادة تمويلات القطاع الزراعي من القطاع الرسمي بدون أن تكون إلزامية

فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: نسعى لزيادة تمويلات القطاع الزراعي من القطاع الرسمي بدون أن تكون إلزامية
فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: نسعى لزيادة تمويلات القطاع الزراعي من القطاع الرسمي بدون أن تكون إلزامية
باكستان

مُحدث- انتخابات باكستان: انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات

مُحدث- انتخابات باكستان: انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات
مُحدث- انتخابات باكستان: انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات
باكستان

انتخابات باكستان.. الحكومة الجديدة ستحتاج لتمويل مبكر من صندوق النقد لسداد مدفوعات سابقة

انتخابات باكستان.. الحكومة الجديدة ستحتاج لتمويل مبكر من صندوق النقد لسداد مدفوعات سابقة
انتخابات باكستان.. الحكومة الجديدة ستحتاج لتمويل مبكر من صندوق النقد لسداد مدفوعات سابقة
باكستان

باكستان: قتلى ومصابين في انفجارين قبل يوم من انطلاق انتخابات عامة

باكستان: قتلى ومصابين في انفجارين قبل يوم من انطلاق انتخابات عامة
باكستان: قتلى ومصابين في انفجارين قبل يوم من انطلاق انتخابات عامة
باكستان

زواج غير قانوني.. حكم بالسجن 7 سنوات ضد رئيس وزراء باكستان السابق وزوجته

زواج غير قانوني.. حكم بالسجن 7 سنوات ضد رئيس وزراء باكستان السابق وزوجته
زواج غير قانوني.. حكم بالسجن 7 سنوات ضد رئيس وزراء باكستان السابق وزوجته
باكستان

باكستان: الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة إفشاء أسرار الدولة

باكستان: الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة إفشاء أسرار الدولة
باكستان: الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة إفشاء أسرار الدولة
باكستان

فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: أكثر من 33 مليون منضم لنظام المدفوعات الرقمي الجديد

فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: أكثر من 33 مليون منضم لنظام المدفوعات الرقمي الجديد
فيديو- نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: أكثر من 33 مليون منضم لنظام المدفوعات الرقمي الجديد
باكستان

باكستان وإيران تتفقان على عودة سفراء بلديهما

باكستان وإيران تتفقان على عودة سفراء بلديهما
باكستان وإيران تتفقان على عودة سفراء بلديهما
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