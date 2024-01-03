مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>تغطيات زاوية >بيانات صحفية

بيانات صحفية

سلطنة عُمان

يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة

يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
بيان صحفي

"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب

\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
بيان صحفي

يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة

يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
بيان صحفي

"بابكو إنرجيز" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة

\"بابكو إنرجيز\" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
\"بابكو إنرجيز\" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
بيان صحفي

رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بقدرة 1.4 جيجاواط بالشبكة الوطنية

رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها \"مصدر\" بقدرة 1.4 جيجاواط بالشبكة الوطنية
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها \"مصدر\" بقدرة 1.4 جيجاواط بالشبكة الوطنية
بيان صحفي

"ايكو فلو" تسلط الضوء على الطلب المتزايد على حلول الطاقة الشمسية في منطقة الخليج وجنوب آسيا وأفريقيا وجنوب القارة الأمريكية

\"ايكو فلو\" تسلط الضوء على الطلب المتزايد على حلول الطاقة الشمسية في منطقة الخليج وجنوب آسيا وأفريقيا وجنوب القارة الأمريكية
\"ايكو فلو\" تسلط الضوء على الطلب المتزايد على حلول الطاقة الشمسية في منطقة الخليج وجنوب آسيا وأفريقيا وجنوب القارة الأمريكية
بيان صحفي

صن موني تطلق تطبيق صن موني 360: تطبيق ثوري من أجل مستقبل مستدام

صن موني تطلق تطبيق صن موني 360: تطبيق ثوري من أجل مستقبل مستدام
صن موني تطلق تطبيق صن موني 360: تطبيق ثوري من أجل مستقبل مستدام
البحرين

طلبة بوليتكنك البحرين يستكشفون مزايا فولفو (C40 Recharge) الكهربائيّة النقية في معرض موترسيتي

طلبة بوليتكنك البحرين يستكشفون مزايا فولفو (C40 Recharge) الكهربائيّة النقية في معرض موترسيتي
طلبة بوليتكنك البحرين يستكشفون مزايا فولفو (C40 Recharge) الكهربائيّة النقية في معرض موترسيتي
السعودية

بيان صحفي: "أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة تتجاوز 4 مليار دولار

بيان صحفي:\u00A0\"أكوا باور\" توقع اتفاقية لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة تتجاوز 4 مليار دولار
بيان صحفي:\u00A0\"أكوا باور\" توقع اتفاقية لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة تتجاوز 4 مليار دولار
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.

مُحدث- اليوم 88 من الحرب: مقتل قيادي بحماس في هجوم إسرائيلي على لبنان، وميقاتي يعتبره "توريط"

2.

اندلاع النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو

3.

مُحدث- مصر: الحساب الجاري يتحول لعجز والدين الخارجي يرتفع في الربع الثالث من 2023

4.

معدل التضخم السنوي في باكستان يرتفع إلى 29.7% في ديسمبر

5.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر

الأحدث في الأخبار
1

تأسيس شركة "باركن" الإماراتية.. ماذا نعرف عنها؟

2

العراق: إيرادات النفط ترتفع في ديسمبر على أساس سنوي إلى 8.3 مليار دولار

3

مُحدث- استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر ديسمبر

4

الأردن: تحويلات العاملين بالخارج ترتفع لـ 3.2 مليار دولار في 11 شهر

5

مناقشات استحواذ متبادلة بين أرامكو ورونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية تتضمن 50% من شركة مصفاة الجبيل "ساسرف"