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بنوك وتأمين
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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
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بنوك وتأمين
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بيانات صحفية
سلطنة عُمان
يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
بيان صحفي
"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
بيان صحفي
يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
بيان صحفي
"بابكو إنرجيز" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
بيان صحفي
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بقدرة 1.4 جيجاواط بالشبكة الوطنية
بيان صحفي
"ايكو فلو" تسلط الضوء على الطلب المتزايد على حلول الطاقة الشمسية في منطقة الخليج وجنوب آسيا وأفريقيا وجنوب القارة الأمريكية
بيان صحفي
صن موني تطلق تطبيق صن موني 360: تطبيق ثوري من أجل مستقبل مستدام
البحرين
طلبة بوليتكنك البحرين يستكشفون مزايا فولفو (C40 Recharge) الكهربائيّة النقية في معرض موترسيتي
السعودية
بيان صحفي: "أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة تتجاوز 4 مليار دولار
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