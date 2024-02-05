أعلن قصر باكنغهام، في بيان الاثنين، إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي ولد في نوفمبر 1948 بنوع من أنواع السرطان.

وقال القصر "خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوع من أنواع السرطان".

وأضاف: "لقد بدأ جلالة الملك اليوم جدول للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة".

وفي مايو الماضي، تم تنصيب الملك رسميا في احتفالات هي الأولى من نوعها منذ نحو 70 عام حين توجت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في 1953.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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