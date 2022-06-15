مواقع التواصل الاجتماعي

الحرب في أوكرانيا

أسعار الفائدة

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب
المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب
نفط

أوبك بلس تقرر زيادة في الإنتاج بأكثر من المقرر

أوبك بلس تقرر زيادة في الإنتاج بأكثر من المقرر
أوبك بلس تقرر زيادة في الإنتاج بأكثر من المقرر
سلع ومواد غذائية

إنفوجرافك: هدوء في أسعار اللحوم والأسمدة...والحبوب مازالت مرتفعة

إنفوجرافك: هدوء في أسعار اللحوم والأسمدة...والحبوب مازالت مرتفعة
إنفوجرافك: هدوء في أسعار اللحوم والأسمدة...والحبوب مازالت مرتفعة
نفط

السعودية تتأهب لرفع إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بشدة: صحيفة

السعودية تتأهب لرفع إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بشدة: صحيفة
السعودية تتأهب لرفع إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بشدة: صحيفة
أخبار سياسية

لافروف في البحرين والسعودية

لافروف في البحرين والسعودية
لافروف في البحرين والسعودية
نفط

أسعار النفط ترتفع بعد قرار أوروبي مبدئي لحظر 90% من واردات خام روسيا

أسعار النفط ترتفع بعد قرار أوروبي مبدئي لحظر 90% من واردات خام روسيا
أسعار النفط ترتفع بعد قرار أوروبي مبدئي لحظر 90% من واردات خام روسيا
أسعار الفائدة

البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة 3% إلى 11%

البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة 3% إلى 11%
البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة 3% إلى 11%
روسيا

بسبب الحرب..ماكدونالدز تتخارج من روسيا بعد 3 عقود

بسبب الحرب..ماكدونالدز تتخارج من روسيا بعد 3 عقود
بسبب الحرب..ماكدونالدز تتخارج من روسيا بعد 3 عقود
نفط

النفط يواصل مكاسبه والسوق ينتظر قرار أوبك +

النفط يواصل مكاسبه والسوق ينتظر قرار أوبك +
النفط يواصل مكاسبه والسوق ينتظر قرار أوبك +
للمزيد
الأكثر مشاهدة
1.

تعديل وزاري في البحرين يشمل وزير نفط جديد، من هو؟

2.

سؤال الساعة.. من هو ولي عهد أبو ظبي القادم؟

3.

وسائل إعلام: بايدن يزور السعودية منتصف يوليو ويلتقي ولي العهد

4.

رسميا، بايدن يزور السعودية في 15-16 يوليو

5.

الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: الإعلان عن التحالف الفائز بأرض الحزب الوطني الربع القادم

الأحدث في الأخبار
1

الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: الإعلان عن التحالف الفائز بأرض الحزب الوطني الربع القادم

2

الكويت بصدد صرف 3000 دينار لكل متقاعد

3

أوبك تثبت توقعاتها للطلب خلال 2022

4

تحليل: كيف تتأثر تونس سياسيا واجتماعيا بدستور بلا دين؟

5

وثيقة جديدة تحدد خطة مصر للتخارج من مشاريع