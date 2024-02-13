أطلق مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 28" الذي استضافته الإمارات نهاية العام الماضي، يوم الثلاثاء، "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، وفق الحساب الرسمي لـ "كوب 28" على منصة إكس (تويتر سابقا).

ويشير مصطلح "ترويكا" إلى مجموعة عمل ثلاثية.

و"ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" هي تعاون ثلاثي بين رئاسات قمم المناخ "كوب 28"الذي أقيم في الإمارات، و"كوب 29" المزمع أن تستضيفه أذربيجان، و"كوب 30" الذي سيقام في البرازيل.

وتهدف الترويكا إلى التنسيق بين الرئاسات الثلاث، والبناء على نتائج ومخرجات "كوب 28"، وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وضمان تنفيذ كافة التعهدات السابقة إزاء مكافحة تغير المناخ ومواجهة تداعياته.

وتتيح الترويكا للرئاسات الثلاث للتعاون من الآن وحتى انعقاد "كوب 30"، لرفع سقف طموحات العمل المناخي، وحشد الجهود العالمية لتصحيح مساره بما يتماشى مع مخرجات "اتفاق الإمارات" الذي تم إقراره في دبي بنهاية "كوب 28".

وفي نهاية "كوب 28" اتفق ممثلو نحو 200 دولة في "اتفاق الإمارات" على بدء خفض استهلاك الوقود الأحفوري، الذي يعتبر إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ، بهدف كبح تداعيات التغير المناخي التي كان بعضها كارثي في السنوات الأخيرة.

وكان التوصل لاتفاق بشأن الوقود الأحفوري من أكثر القضايا الشائكة خلال "كوب 28"، بالنظر للدعم الذي يلقاه والذي يعيق التحول للطاقة المتجددة.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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