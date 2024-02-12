قال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، إن الشركة تعمل على إطلاق الطائرة الأولى التي تعمل بالهيدروجين الأخضر في عام 2035.

يأتي الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء لتخفيف الأضرار الناتجة عن تغير المناخ.

وأضاف فوري، خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات بدبي الاثنين، أن 10% من الوقود المستخدم في ايرباص هو من الوقود المستدام في 2023، بتكلفة 3 أضعاف من الوقود التقليدي وهذا تحدي كبير.

والوقود المستدام هو وقود ينتج من خلال عدد من مواد نباتية وحيوانية ويخضع لمعالجات كيميائية.

وأشار فوري، إلى ضرورة التقدم لتكون تكلفة الوقود المستدام بنفس تكلفة الوقود التقليدي، لدعم خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطيران المدني، حيث أن أقل من 1% هي نسبة الوقود المستخدم في الطيران هو من الوقود المستدام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، إن مساهمة قطاع الطيران المدني في الانبعاثات تترواح بين 2 و2.5%، ويُستهدف خفض هذا الرقم لنصل إلى 0% بحلول 2050، وأن الخطوة الأولى لذلك هي استبدال الطائرات القديمة بطائرات من الجيل الجديد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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