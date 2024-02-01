

اتفاق تقوم بموجبه شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد المؤتمر العالمي للتربية البيئية بالطاقة النظيفة

يُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الدور المحوري للمنطقة في جهودها في مجال حماية البيئة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تزويدها للمؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية (WEEC) وتشغيل كافة مرافقه بالطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال تزويده بشهادات الطاقة النظيفة التي توثق أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، فقد استضافت هيئة البيئة – أبوظبي، أعمال المؤتمر العالمي للتربية البيئية، الذي أُقيم في أبوظبي خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير، وذلك بناءً على المناقشات الرئيسية التي جرت أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شهد المؤتمر العالمي للتربية البيئية مشاركة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وتمَّ خلال المؤتمر التأكيد على مواجهة التحديات البيئية الثلاثة المتمثلة في التغير المناخي، وتدهور التنوع البيولوجي، والتلوث. كما شهد المؤتمر مشاركة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء وصُنَّاع القرار.



وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تهدف هذه الشراكة إلى إزالة الكربون من استهلاك الكهرباء في الفعاليات العالمية الكبرى، إضافة إلى تجسيد القيم الرئيسية لشركتنا الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، من خلال الإسهام في خلق بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة. تتمتع شركة مياه وكهرباء الإمارات بمكانة فريدة في أبوظبي، حيث تقوم بدور أساسي في تمكين كبرى المؤسسات من زيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة، وتسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع لأن تسهم الشراكة مع المؤتمر العالمي للتربية البيئية، في نشر الوعي بشأن الحلول العملية المُتاحة، إلى جانب عوامل التمكين الرئيسية في كافة أرجاء العالم التي تدعم الاستدامة بشكل فعال".

وتجدر الإشارة إلى أن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، كما أنها تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة. وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيّة بتسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي، ويعزز هذا المخطط المبتكر جهود الاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، ويسهم في دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي تحقيق أهداف استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، من خلال تمكين الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها من تتبع وتوثيق استهلاك الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من عملياتها.

باعتبارها الشريك الرسمي للطاقة النظيفة، قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد المؤتمر العالمي للتربية البيئية بالطاقة المتجددة والنظيفة الصادرة عن مصادر الإنتاج الشمسية والنووية، والتي يتم التحقق منها من خلال شهادات الطاقة النظيفة التي توثق استهلاك الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة الشمسية والنووية. وتمهِّدُ هذه الشراكة الطريق للتعاون المستقبلي وتعزيز الحلول منخفضة الكربون في قطاع الفعاليات. تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات عملية الاعتماد على نطاق أوسع لشهادات الطاقة النظيفة، مع زيادة التركيز على توسعة نطاق العمل ليشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك قطاعات الفعاليات الترفيهية والرياضية. وجدير بالذكر أن عام 2023 قد شهد أكبر صفقة فردية لشراء شهادات الطاقة النظيفة حتى الآن، مع مشاركة عدد قياسي من الجهات في مزاد شهادات الطاقة النظيفة.

ومن جانبه قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لإدارة المعلومات البيئية والعلوم والتوعية في هيئة البيئة - أبوظبي: "يسعدنا استضافة النسخة الإقليمية الأولى من المؤتمر العالمي للتربية البيئية، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في تعزيز تحقيق أهدافنا الرامية إلى رفع مستويات الوعي والتعليم البيئي. باعتمادنا على دمج شهادات الطاقة النظيفة، فإننا نضع معيارًا جديدًا للاستهلاك المسؤول للطاقة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في التحول الأوسع نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة. إننا نطمح إلى تحقيق نجاح باهر في هذا الحدث الاستثنائي يتعدى دور التثقيف للقيام توسعة نطاق العمل الإيجابي لخدمة الكوكب".

يعكس هذا التعاون المشترك مع المؤتمر العالمي للتربية البيئية التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتحقيق متطلبات الاستدامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مهمتها كشركة رائدة للتغيير في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية الشركة نحو خلق مستقبل نظيف ومستدام، والقيام بدور رئيسي وفعال في دفع مساعي خطة انتقال الطاقة في الدولة، ودعم أهداف الحكومة المتمثلة في بيئة مرنة وصديقة للبيئة.

نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

جوناثان كيرني

مدير الاتصال

communications@ewec.ae

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية

ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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بالمكتب الإعلامي لهيئة البيئة- أبوظبي:

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