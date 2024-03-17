• ستواصل شركة شل جهودها لتقليل الانبعاثات الصادرة من عملياتها (النطاق الأول والثاني) إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2016 على أساس صافٍ. وحتى نهاية عام 2023، حققت شل أكثر من 60% من هذا الهدف. كما خفضت شل كثافة الكربون الصافية للمنتجات التي تبيعها بنسبة 6.3% مقارنة بعام 2016، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه هذا الهدف.

• للمساهمة في تعزيز عملية خفض انبعاثات قطاع النقل، تسعى شل إلى تقليل الانبعاثات الناتجة من استهلاك العملاء لمنتجاتها النفطية بنسبة 15-20% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021 (النطاق الثالث، الفئة 11).[1]

• تؤكد شل أنها ستستثمر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار بين عامي 2023 ونهاية عام 2025 في حلول الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة، مما يجعلها مستثمراً مهماً في انتقال الطاقة.

لندن: أعلنت شركة شل عن تحديث استراتيجيتها الأولى في مجال انتقال الطاقة منذ إطلاقها في عام 2021. خلال يوم الأسواق المالية الخاص بها في يونيو 2023، قدمت الشركة شرحاً مفصلاً حول كيفية توفير القيمة المضافة بانبعاثات أقل من خلال استراتيجيتها، مع التركيز بشكل خاص على "تعزيز القيمة المضافة". وفي هذا التحديث الخاص بانتقال الطاقة، نركز على كيف نفس الإستراتيجية تحقق "انبعاثات أقل".

هدفنا إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 عبر جميع عملياتنا ومنتجاتنا يقوم بتحويل أعمالنا. ونؤمن أن هذا الهدف يدعم الهدف الأسمى وهو هدف "اتفاقية باريس"، الساعي إلى تقييد ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. تدعم استراتيجية شل الانتقال المتوازن والمنتظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو حلول الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة لضمان استدامة إمدادات الطاقة الآمنة والميسرة.

حول ذلك صرّح وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية قائلا: "لقد قدمت الطاقة مساهمة مذهلة في التنمية البشرية، حيث أتاحت لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم أن يعيشوا حياة أكثر ازدهارا. وفي الوقت الحالي، يتعين على العالم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بينما تواجه التحدي العاجل المتمثل قي تغير المناخ. ويلهمني جدًا التقدم السريع الذي تحقق في مجال انتقال الطاقة في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان، وذلك من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. هذا التقدم يعزز إيماني العميق باتجاه استراتيجيتنا".

وأضاف صوان: "تقوم شركة شل بدور مهم للغاية في توفير الطاقة التي يحتاجها العالم اليوم، وفي المساهمة في بناء نظام طاقة منخفض الكربون للمستقبل. تركيزنا على الأداء والانضباط وتبسيط العمليات، يدفعنا نحو اتخاذ خيارات واضحة حول المجالات التي يمكننا أن نحقق فيها أكبر تأثير ممكن من خلال عملية انتقال الطاقة، وتعزيز القيمة المضافة لمستثمرينا وعملائنا. نؤمن أن هذه الجهود سوف تعزز من احتمالية تحقيقنا لأهدافنا المتعلقة بالمناخ. من خلال توفير أنواع مختلفة من الطاقة التي يحتاجها العالم، نؤمن إن شل هي الخيار الاستثماري والشريك المفضل لعملية انتقال الطاقة".

والجدير بالذكر أن خطط انتقالنا في الطاقة تغطي جميع جوانب أعمالنا. كما يُعد الغاز الطبيعي المسال (LNG) وقودًا حيويًا في عملية انتقال الطاقة، ونحن نوسع عملنا في هذا المجال مع تحسين كفاءة الكربون. كما نقوم بالعمل على خفض انبعاثات إنتاج النفط والغاز مع الحفاظ على استقرار إنتاج النفط، وتعزيز مبيعات حلول الطاقة ذات الكفاءة العالية منخفضة الكربون بينما نخفض تدريجيًا مبيعات منتجات النفط مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. كواحدة من أكبر شركات تجارة الطاقة في العالم، يمكننا ربط عرض الطاقة ذات الكفاءة العالية للانبعاثات بالطلب، كما قمنا بذلك على مدى سنوات عديدة مع النفط والغاز.

لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ:

بحلول نهاية عام 2023، حققنا أكثر من 60٪ من هدفنا في تخفيض الانبعاثات من عملياتنا بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2016. وقد تجاوزنا بذلك الأهداف التي وافق عليها الموقعون على ميثاق الاحتباس الحراري للنفط والغاز في COP28 .

. نستمر في كوننا روادًا في قطاع الطاقة في تقليل انبعاثات غاز الميثان. فقد كنا من أولى الشركات التي حددت هدفًا لتحقيق انبعاثات الميثان القريبة من الصفر بحلول عام 2030. وفي عام 2023، نجحنا في تحقيق كثافة انبعاثات الميثان بنسبة 0.05٪ - وهو ما دون هدفنا الموضوع البالغ 0.2٪. كما قمنا في نفس العام بالمساهمة في صندوق البنك الدولي للتقليل من الحرق المفتوح وانبعاثات الميثان على الصعيد العالمي - وهو دعم إضافي لجهود الصناعة الشاملة للحد من انبعاثات الميثان والحرق المفتوح.

في عام 2023، تحقق هدفنا وقمنا بتقليل كثافة الكربون الصافي لمنتجاتنا التي نبيعها، حيث بلغت النسبة 6.3٪ بالمقارنة مع عام 2016 - للسنة الثالثة على التوالي التي نحقق فيها هدفنا.

مع تحول شركة شل إلى شركة طاقة بانبعاثات صفرية، نسعى إلى أن نكون روادًا في عملية انتقال الطاقة في المجالات التي نتمتع بقدرات تنافسية، ونرى الطلب القوي من العملاء، ونحدد الدعم التنظيمي الواضح من الحكومات. للمساعدة في دفع عملية الحد من الكربون في قطاع النقل، قمنا بتحديد طموح جديد لتقليل انبعاثات العملاء نتيجة استخدام منتجات النفط لدينا بنسبة تتراوح بين 15-20٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021 (النطاق 3، الفئة 11). [2]

هذا وقمنا بالتركيز على المجالات التي يمكننا إضافة أقصى قيمة فيها، وهذا الاتجاه الاستراتيجي قادنا إلى تغيير استراتيجي في أعمالنا في الطاقة المتكاملة (integrated power). نعتزم تطوير أعمالنا في الطاقة، ضمنها الطاقة المتجددة، في مناطق مثل أستراليا وأوروبا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وقد قررنا التوقف عن توريد الطاقة مباشرة إلى المنازل في أوروبا.

تماشيًا مع هذا التحول نحو منح الأولوية للقيمة على حساب الحجم في مجال الطاقة، سنركز على أسواق وقطاعات محددة. ويشمل ذلك زيادة بيع الطاقة للعملاء التجاريين، وتقليل بيعها لعملاء التجزئة. نظرًا لهذا التركيز على القيمة، نتوقع تحقيق نمو إجمالي أقل في مبيعات الطاقة حتى عام 2030، والذي أدى إلى تحديث هدف كثافة الكربون الصافي لدينا. نستهدف الآن تحقيق تخفيض يتراوح بين 15-20٪ بحلول عام 2030 في كثافة الكربون الصافي للمنتجات الطاقية التي نبيعها، مقارنةً بعام 2016، على عكس هدفنا السابق البالغ 20٪.

سنواصل الإبلاغ الشفاف عن تقدمنا في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا كل عام.

التوجه نحو مستقبل صافي صفر الانبعاثات

نحن سنستثمر ما بين 10-15 مليار دولار بين عامي 2023 ونهاية عام 2025 في حلول الطاقة ذات الكربون المنخفض، مما يجعلنا مستثمرًا هامًا في عملية انتقال الطاقة. وفي عام 2023، قمنا بتخصيص 5.6 مليار دولار للحلول ذات الكربون المنخفض، وهو أكثر من 23٪ من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدينا.

تشمل هذه الاستثمارات شحن السيارات الكهربائية، والوقود الحيوي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون. تساعد استثماراتنا في التقنيات الجديدة في تقليل الانبعاثات لشركة شل وعملائها. نهدف إلى مساعدة تطوير التقنيات الجديدة لجعلها خياراً ميسور التكلفة لعملائنا، ونركز جهودنا الدعائية على المجالات الرئيسية التي نعتقد أنها حاسمة لعملية الانتقال: السياسات التي تدعم الطموحات الوطنية للحد من الانبعاثات وتسعير الكربون، وتوفير الطاقة الآمنة التي يحتاجها العالم، ودفع التغيير في الطلب، وتعزيز الحلول ذات الكربون المنخفض.

لمزيد من التفاصيل حول تحديثات أهدافنا المتعلقة بالمناخ وطموحاتنا وأدائنا، يرجى الاطلاع على التقرير الكامل عبر الإنترنت من هنا.

سيكون هناك تصويت استشاري للمساهمين حول استراتيجية الانتقال في الطاقة في اجتماع الجمعية العامة لشركة شل لعام 2024.

تُعَدُّ كثافة الكربون الصافي لشركة شل هي متوسطة الكثافة، معتمدة على حجم المبيعات، لمنتجات الطاقة التي تقدمها شل. يتم تتبعها وقياسها وتقديم التقارير حولها باستخدام منهجيتنا للأثر الكربوني الصافي ( NCF ).

). لقد حددنا هدفا جديدًا لتقليل انبعاثات العملاء نتيجة استخدام منتجات النفط لدينا بنسبة تتراوح بين 15-20٪ بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2021 (النطاق 3، الفئة 11). وهذا يزيد عن 40٪ مقارنة بالانبعاثات في عام 2016. كانت انبعاثات العملاء نتيجة استخدام منتجات النفط لدينا (النطاق 3، الفئة 11) 517 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون ( CO2e ) في عام 2023، 569 مليون طن CO2e في عام 2021 و819 مليون طن CO2e في عام 2016. ومن بين الحد من الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، تقريبًا 8 نقاط في المئة ترتبط بالأحجام المرتبطة بعقود إضافية تصنف كأغراض تداول، مما يؤثر على الأحجام المُبَلَّغ عنها ابتداءً من عام 2020 وما بعده.

) في عام 2023، 569 مليون طن في عام 2021 و819 مليون طن في عام 2016. ومن بين الحد من الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، تقريبًا 8 نقاط في المئة ترتبط بالأحجام المرتبطة بعقود إضافية تصنف كأغراض تداول، مما يؤثر على الأحجام المُبَلَّغ عنها ابتداءً من عام 2020 وما بعده. تقليل كثافة الكربون الصافي للمنتجات التي نبيعها يتطلب إجراءات من شركة شل (انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2) وعملائنا (انبعاثات النطاق 3). وبينما يمكننا تشجيع اعتماد المنتجات والحلول ذات الانبعاثات المنخفضة، فإننا لا نستطيع التحكم في الخيارات النهائية التي يقوم بها العملاء. إن الدعم من الحكومات وصانعي السياسات ضروري لخلق الظروف المناسبة للتغيير في الطلب. في عام 2023، قمنا بتخصيص 5.6 مليار دولار للحلول الطاقية ذات الانبعاثات المنخفضة، ما يمثل أكثر من 23٪ من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدينا. وتشمل هذه الاستثمارات استحواذنا على Nature Energy ، مما يجعل شركة شل واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المتجدد في أوروبا. ويظهر استثمارنا المستمر في Sprng Energy ، وهي إحدى منصات الطاقة المتجددة الرائدة في الهند، وقد عزمنا على الاستثمار في توسيع القدرات المتجددة في المناطق التي تعزز قواها وتضيف أكبر قيمة. كما نقوم بالريادة في جهود توسيع حلول الانبعاثات المنخفضة، على سبيل المثال، من خلال بدء العمل في نهاية عام 2022 على Holland Hydrogen 1 في روتردام، والذي يُتوقع أن يصبح أحد أكبر مصانع الهيدروجين المتجددة في أوروبا.

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