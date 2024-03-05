أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن مؤشرات أدائها العام في مجال الاستدامة لعام 2023 وذلك ضمن التقرير السنوي للنتائج المالية والتشغيلية للشركة. وقد أظهر التقرير أن "رصيد مؤشرات أداء الاستدامة لشركة شنايدر إلكتريك" خلال العام المالي قد تجاوز الأهداف الموضوعة له، حيث وصل إلى 6.13 من 10، متجاوزةً الهدف المحدد وهو 6 من 10. في الوقت نفسه حصدت الشركة لقب أفضل الشركات أداءً وفقًا للتقييمات المستقلة لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على مدار العام.

يأتي هذا الأداء القوي لشنايدر إلكتريك في مؤشرات الاستدامة خلال عام شهد أعلى درجات حرارة مسجلة، مما يؤكد أهمية العمل الجماعي على خفض الانبعاثات الكربونية للعمليات التشغيلية للشركات وداخل سلاسل التوريد، لتجنب الآثار السلبية الهائلة للاحتباس الحراري، وتسريع الانتقال إلى عالم أكثر استدامة وعدالة.

وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق برنامج "تأثير الاستدامة في شنايدر" (SSI)، لا تزال حلول شنايدر إلكتريك الخاصة حول نشر الطاقة الكهربائية والتحول الرقمي والتشغيل الآلي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لدى العملاء، حيث ساهمت تلك الحلول في خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بمعدل 112 مليون طن خلال عام 2023 وحده. حققت الشركة أيضًا تقدمًا كبيرًا في تحول سلاسل التوريد في الشركة لتصبح أكثر استدامة. وقد شهدت الانبعاثات الكربونية لدى أهم 1000 مورد من موردي شنايدر إلكتريك انخفاضا بنسبة 27٪، وهو تقدم كبير مقارنة بخفض نسبته 10٪ في عام 2022. من ناحية أخرى، استكمل 21٪ من الشركاء الاستراتيجين للشركة في مجال سلاسل التوريد تطبيق معايير واشتراطات التعاون مع شنايدر إلكتريك.

إنّ جهود الشركة في التعامل بمسؤولية تجاه البيئة واستخدام الموارد تظهر بصورة جلية، حيث أصبح 63٪ من عبوات منتجات شنايدر إلكتريك خالية من أي مكونات بلاستيكية والتي تم استبدالها بالورق المقوي الصديق للبيئة والمعاد تدويره، والذي يتم استخدامه مرة واحدة. في الوقت نفسه، شهدت مبادرات الشركة طويلة الأجل للتعامل مع تحديات إتاحة الطاقة تقدمًا سريعًا خلال العام الماضي، حيث وصل عدد المستفيدين من حلول الكهرباء النظيفة والموثوقة التي توفرها شنايدر إلكتريك إلى 46.5 مليون شخص، بفضل مبادرات الشركة التي تنفذها حول العالم، هذا بالإضافة لتعلم أكثر من 578,000 شخص لمهارات جديدة من خلال برامج الشركة، لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية في مجتمعاتهم.

وتعليقًا على هذه الإنجازات الكبيرة في مجال الاستدامة، يقول أجوستين لوبيز دياز، رئيس قطاع الاستدامة ورضاء العملاء ومراقبة الجودة في شنايدر إلكتريك: "إنّ منهج شنايدر إلكتريك المتكامل في التعامل مع قضايا الاستدامة يضمن للشركة دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كل ما تقوم به من أنشطة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالنا وعملياتنا التشغيلية. إننا نهتم للغاية بالأثر الذي نتركه على بيئتنا بأكملها، والتراث الذي نتركه للأجيال القادمة من بعدنا، ولهذا السبب سعت شنايدر إلكتريك لتسريع وتيرة برامج الاستدامة اعتبارًا من 2022، والتأكد من مشاركة الجميع في تحقيق أثر بيئي مستدام وإيجابي."

وعلى مستوى التصنيف الخارجي للمعايير والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حافظت شنايدر إلكتريك على مكانتها العالمية الرائدة في الاستدامة ضمن مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) وقائمة شركة Corporate Knights لأكثر 100 شركة مستدامة في العالم لمدة 13 عامًا متتالية. كما حصلت الشركة على رصيد مرتفع من وكالات التصنيف المرموقة مثل Moody’s Analytics و CDPو EcoVadis، حيث حصدت الميدالية البلاتينية لحصولها على أعلى تصنيف عالمي متاح.

وتساهم كل هذه الإنجازات بشكل مباشر في خطط الحوافز قصيرة وطويلة الأجل لموظفي الشركة، مما يؤكد التزام شنايدر إلكتريك الراسخ بتحقيق أداء مستدام على كافة المستويات.

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