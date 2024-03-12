دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة والرائدة في صناعة الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على شهادة "تِشب" للاستدامة تقديراً لإنجازاتها البارزة في مجال البيئة. وقد أثمرت هذه الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين عن تحقيق نتائج جديرة بالإشادة، ما يؤكد على التزام الشركتين بدعم مستقبل مستدام يعنى بالحفاظ على البيئة.

وقد نجحت مجموعة فاين الصحية القابضة خلال العام الماضي في تحقيق توفير كبير بلغ 119,284 ديسيمتر مكعب من الموارد الخشبية، وهو ما يقلل من إزالة الغابات ويحافظ على الموائل الطبيعية في كوكبنا. كما تمكنت مجموعة فاين من خلال استخدامها منصّات التحميل المُجمّعة من "تِشب"[1] بدلاً من منصات التحميل الخشبية البيضاء التقليدية، من القضاء على 722,596 كليو جراماً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما أسهم في مكافحة التغير المناخي. إضافة إلى ذلك، أدت جهود تقليل النفايات إلى حدوث انخفاض كبير فيها بلغ 52,402 كيلو جراماً.

والجدير بالذكر أن مجموعة فاين الصحية القابضة قد وضعت مجموعة من أهداف الاستدامة الطَّموحة التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لدفع مسيرتها في إحداث التغيير الإيجابي في صناعة الورق الصحي؛ إذ تلتزم المجموعة بالحد من الأثر البيئي، والتشجيع على الممارسات المستدامة على مستوى عملياتها. هذا ويسهم التعاون مع شركة "تِشب" الرائدة عالمياً في حلول سلاسل التوريد، في لعب دور محوري في مساعدة مجموعة فاين على تحقيق هذه الأهداف والإسهام في بناء مستقبلٍ أكثرَ استدامة.

ومن جانبه، أعرب عمران الحديد، مدير سلاسل التوريد في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، عن تقديره للتعاون مع شركة "تِشب" والدور الإيجابي الذي تلعبه هذه الشراكة في جهود الاستدامة التي تبذلها المجموعة قائلاً: "نؤمن أن التعاون مع شركاء تجمعهم نفس القيم والرؤية المشتركة مثل شركة "تِشب" أمر ضروري لدفع عجلة التغيير الإيجابي في صناعتنا بالتركيز على موضوع الاستدامة، وتحقيق أهدافنا البيئية إلى جانب تحقيق وفورات كبيرة على مستوى سلسلة التوريد".

وأضاف المدير العام القُطري لشركة "تِشب" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنغوس روبرتسون: "تفخر ’تِشب‘ بشراكتها طويلة الأمد مع مجموعة فاين الصحية القابضة لدعم جهودها نحو الاستدامة والإسهام فيما تحققه من نتائج مميزة. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بقوة التعاون والاستفادة من الخبرات التي نملكها لدفع عجلة الاستدامة على مستوى سلاسل التوريد. ولذلك تجسد شراكتنا مع مجموعة فاين نموذجاً لهذا الالتزام وتضرب مثالاً يُحتذى به على مستوى المجال كله".

وقد برهنت "تِشب" ومجموعة فاين الصحية القابضة من خلال هذا التعاون على إمكانية نمو الأعمال بالتماشي مع تنفيذ استراتيجية تعنى بالاستدامة. وبهذا الالتزام، تقدم مجموعة فاين نموذجاً ناجحاً يحتذى به للشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع، إلى جانب تجسيد مسؤوليتها في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة.

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