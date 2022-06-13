مواقع التواصل الاجتماعي

اعرف التفاصيل

السعودية

اتفاقيات جديدة في السعودية لتدريب المواطنين في المجال العسكري

اتفاقيات جديدة في السعودية لتدريب المواطنين في المجال العسكري
اتفاقيات جديدة في السعودية لتدريب المواطنين في المجال العسكري
مصر

ايسترن كومباني قد تنهي خدمة 3 آلاف عامل "اختياريًا"

ايسترن كومباني قد تنهي خدمة 3 آلاف عامل \"اختياريًا\"
ايسترن كومباني قد تنهي خدمة 3 آلاف عامل \"اختياريًا\"
استحواذات

"الجارحي" المصرية تعرض الاستحواذ على شركة تابعة لـ"أبوظبي الإسلامي"

\"الجارحي\" المصرية تعرض الاستحواذ على شركة تابعة لـ\"أبوظبي الإسلامي\"
\"الجارحي\" المصرية تعرض الاستحواذ على شركة تابعة لـ\"أبوظبي الإسلامي\"
سلطنة عُمان

عمان: تراجع عجز الموازنة في 11 شهر بفضل زيادة عائدات النفط

عمان: تراجع عجز الموازنة في 11 شهر بفضل زيادة عائدات النفط
عمان: تراجع عجز الموازنة في 11 شهر بفضل زيادة عائدات النفط
الأردن

الأردن: لدينا مخزون ضمن الحد الآمن من القمح والشعير

الأردن: لدينا مخزون ضمن الحد الآمن من القمح والشعير
الأردن: لدينا مخزون ضمن الحد الآمن من القمح والشعير
شركات

شعاع كابيتال تدرج شركة تابعة لها في بورصة ناسداك

شعاع كابيتال تدرج شركة تابعة لها في بورصة ناسداك
شعاع كابيتال تدرج شركة تابعة لها في بورصة ناسداك
مصر

انخفاض صافي الأصول الأجنبية المصرية

انخفاض صافي الأصول الأجنبية المصرية
انخفاض صافي الأصول الأجنبية المصرية
روسيا

الأزمة الروسية الأوكرانية... ما الجديد؟

الأزمة الروسية الأوكرانية... ما الجديد؟
الأزمة الروسية الأوكرانية... ما الجديد؟
طاقة

"توتال" لن تستثمر في مشروعات جديدة في روسيا

\"توتال\" لن تستثمر في مشروعات جديدة في روسيا
\"توتال\" لن تستثمر في مشروعات جديدة في روسيا
للمزيد
الأكثر مشاهدة
1.

مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل

2.

سؤال الساعة.. من هو ولي عهد أبو ظبي القادم؟

3.

شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟

4.

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

5.

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر

الأحدث في الأخبار
1

النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين

2

"إي فاينانس" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية

3

وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف

4

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

5

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة