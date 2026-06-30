تراجع معدل البطالة بين السعوديين من الرجال والنساء في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام 2025، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة الثلاثاء.

وتعمل المملكة منذ سنوات على سعودة الوظائف في مختلف القطاعات بشكل تدريجي بهدف زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل الذي يستحوذ الأجانب على نسبة مرتفعة من الوظائف فيه، فيما يرى مراقبون أن "سعودة" الوظائف تحتاج لتعليم وتأهيل قد يستغرق بعض الوقت.

ووفق البيانات، بلغ معدل البطالة بين إجمالي السعوديين خلال الربع الأول من العام 6.4% بانخفاض 0.8% من 7.2% سجلها في الربع الرابع من 2025. لكنه ارتفع على أساس سنوي من 6.3% خلال الربع الأول من 2025.

وتراجع معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.9% بالربع الأول من 2026 من 5.6% بالربع الرابع من 2025 كما تراجع معدل البطالة بين السعوديات إلى 9% من 10.3% خلال الربع الأخير من 2025.

إجمالي المملكة

وعلى مستوى إجمالي السعوديين وغير السعوديين، تراجع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.4% عن الربع الرابع من 2025 ليسجل 3.1%. وارتفع على أساس سنوي من 2.8% الربع الأول من 2025.

جاء ذلك بدعم من تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 7.2% من 8.2% بالربع الأخير من العام الماضي، وتراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 2.2% من 2.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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