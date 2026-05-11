تراجع صافي أرباح شركة طيران ناس السعودية، وهي شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة، مدرجة في البورصة السعودية خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 20.3% على أساس سنوي، وسط ضغوط تشغيلية وارتفاع التكلفة رغم نمو الإيرادات، وفق البيانات المالية الأولية للشركة المرسلة للبورصة الاثنين.

وتسببت الحرب على إيران، التي اندلعت أواخر فبراير الماضي، في فرض قيود على بعض المجالات الجوية وتعليق عدد من الرحلات في الشرق الأوسط، ما دفع شركات طيران إلى إعادة توجيه رحلاتها وسط ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود.

تفاصيل أكثر عن النتائج

(وفق البيانات)

بلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 117.9 مليون ريال سعودي (31.4 مليون دولار)، بتراجع 20.3% على أساس سنوي.

جاء ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.7% على أساس سنوي، لتتخطى 2 مليار ريال، بدعم توسع السعة التشغيلية واستمرار الطلب عبر الشبكة "غير المتأثرة".

وقال بندر المهنا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران ناس في البيان، إن الصراع الإقليمي الذي اندلع في أواخر فبراير استلزم تعليق رحلات الشركة إلى الإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق وسوريا منذ أوائل مارس، وهي وجهات تمثل مجتمعة نحو 15% من شبكة الشركة، إضافة إلى فرض قيود على المجال الجوي استدعت إعادة توجيه بعض الرحلات.

لكنه أشار إلى أن العمليات الداخلية لم تتأثر، فيما واصل الجزء الأكبر من الشبكة الدولية العمل وفق الخطة، مضيفًا أن الشركة تستهدف العودة إلى الطاقة التشغيلية الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي قبل ذروة موسم الصيف.

جاء ذلك إضافة لضغوط ارتفاع التكلفة مدفوعا بزيادة تكاليف الوقود، ورسوم المناولة والهبوط والملاحة، وتكاليف الصيانة الناتجة عن ارتفاع النشاط التشغيلي، وتكاليف إضافية لاستئجار الطائرات بنظام التأجير الشامل، إضافة لمصاريف إدارية أخرى.

وكانت أسعار النفط قفزت لمستويات قياسية بسبب الحرب التي أوقفت مضيق هرمز الممر الرئيسي لصادرات النفط الخليجية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

وقالت الشركة إنها تمكنت من تعويض جزء من الزيادة في التكاليف من خلال المكاسب المحققة من برنامج التحوط للوقود وانخفاض صافي تكاليف التمويل والمصاريف الأخرى والمخصصات.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

