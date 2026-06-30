تعتزم شركة رموز العربية السعودية، العاملة في التطوير العقاري، طرح عام أولى لحصة 11.95% من أسهمها في السوق الموازية بالبورصة السعودية "نمو" وفق بيان لهيئة السوق المالية الاثنين.

تعود الطروحات العامة الأولية في البورصات العربية وخاصة السعودية للنشاط مؤخرا، بعد أن تأثرت بتداعيات الحرب التي تسببت في تباطؤ وتيرة الاكتتابات وتأجيل شركات لخططها للطرح. وتم تنفيذ 3 اكتتابات في السوق السعودي منذ بداية العام بينها شركة واحدة في نمو.

وقد وافقت الهيئة على طلب الشركة لطرح 950 ألف سهم في نمو، وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين وفق تعريفات السوق.

ولم تعلن الشركة بعد تفاصيل ومواعيد الطرح المحتمل.

وحسب موقعها الرسمي، تعمل رموز العربية التي تأسست في 2018 في التطوير العقاري ولديها أكثر من مشروع في الرياض يتضمن وحدات إدارية وفيللات. وقد طورت الشركة مساحات بإجمالي 43 ألف متر مربع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا