*تم التحديث بتفاصيل

قررت الإمارات استئناف التداول في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بداية من يوم الأربعاء وفق بيان رسمي الثلاثاء، بعد أن توقف التداول بالسوقين مؤقتا يومي الاثنين والثلاثاء، بسبب تداعيات الهجمات الإيرانية على دول خليجية منذ الضربة الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران.

وقالت هيئة سوق المال الإماراتية في بيان مساء الثلاثاء، إن استئناف التداول يأتي بعد تنسيق مستمر بين الهيئة والسوقين، وإنها ستواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة بما يحقق حماية المستثمرين.

والسبت الماضي، شنت إسرائيل وأمريكا هجمات ضد إيران، نتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في سوق الأسهم وعرقلة عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز.

بورصة السعودية

تماسكت البورصة السعودية خلال تداولات الثلاثاء بعدما افتتحت على تراجع طفيف لمؤشرها الرئيسي، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع السعودية استهداف السفارة الأمريكية بالرياض، ضمن تداعيات الأحداث.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في منشور عبر منصة إكس في الساعات الأولى من الثلاثاء :"تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".

ودعم ارتفاع أسعار النفط بعض الأسهم السعودية وعلى رأسها أرامكو الذي ارتفاع بنحو 1.8%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنحو 0.7%.

بورصات وأسواق

عمقت البورصة المصرية خسائرها الصباحية لتتراجع بأكثر من 2%، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.7%.

أما بورصة مسقط فتراجعت بنحو 1.5% فيما نقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن مصدر أمني أن مسيرة أصابت أحد خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون إصابات.

وبسبب استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بعد أن قررت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال فيما نقلت مصادر نيتها إعلان القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال ما يعني عدم تمكنها من الايفاء بالتزاماتها.

كما واصلت أسعار النفط ارتفاعها ليتداول خام برنت فوق مستوى 84 دولار وسط مخاوف من تعطل الإمدادات. ويعتمد كبار المصنعين عالميا على النفط من الشرق الأوسط وأبرزهم الصين.

فيما تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3% لتتداول عند 5,143 دولار للأونصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

