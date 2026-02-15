تم تعيين فهد آل سيف، وزير للاستثمار بدلا من خالد الفالح، وفق أمر ملكي صادر يوم الخميس الماضي، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

خلفية سريعة

تسعى السعودية لتنفيذ خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية ودفع نمو القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية ضمن إطار رؤية "السعودية 2030".

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي والذي يدير أصول بنحو 3.47 تريليون ريال (925.3 مليار دولار) - الذي يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 - إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال استراتيجية جديدة للخمس سنوات المقبلة.

وقد شغل الفالح منصب وزير الاستثمار منذ فبراير 2020. وبعد إعفائه من منصبه تم تعيينه وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء، وفق واس.

ماذا نعرف عن الوزير الجديد؟

(وفق مواقع الجهات المذكورة)

- انضم لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2021 وشغل منصب رئيس للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، لإعداد وتنفيذ استراتيجية التمويل.

- ترأس منصب الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة منذ 2024، وكان مسؤول عن وضع استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، تخصيص الأصول، تحقيق الاستدامة، وقيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي للصندوق.

- تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة آفيليس لتأجير الطائرات، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي.

- كما تولى منصب عضو مجلس إدارة في شركات: نيوم، أكوا باور للطاقة المتجددة، وشركة سوق الكربون الطوعي.

- كما عمل في عدة مناصب حكومية: رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة هيئة التأمين، مستشار لوزير المالية، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين.

- تولى عدة مناصب مصرية في بنكي HSBC السعودية والبنك السعودي الأول بنك SABB.

- حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا