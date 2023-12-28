الشراكة الجديدة مع نادي بيراميدز المصري لكرة القدم توسع جهود "القابضة" (ADQ) للتأثير بشكل إيجابي على المجتمعات في جمهورية مصر، الدولة التي تعتبر مستثمرًا نشطًا فيها

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي اليوم، توقيع اتفاقية رعاية لعدة أعوام مع نادي بيراميدز لكرة القدم، أحد الأندية الرياضية في الدوري المصري للمحترفين.

وبحسب الاتفاقية، ستكون "القابضة" (ADQ) الشريك الرسمي لنادي بيراميدز، والذي منذ تأسيسه وتغيير علامته التجارية من "نادي الأسيوطي الرياضي" في العام 2018، نجح سريعاً في ترسيخ مكانته كأحد أندية كرة القدم عالية الأداء في الدوري المصري.

وتعزز الشراكة مكانة "القابضة" (ADQ) بصفتها مستثمر طويل الأجل في جمهورية مصر، استكمالًا للمبادرات التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المصرية المحلية. وإلى جانب شركات محفظتها، تدعم "القابضة" (ADQ)بشكل فعال تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري من خلال استثماراتها، مما يدل على الثقة المستمرة في الإمكانات الاقتصادية للبلاد.

وتتيح هذه الرعاية مجالًا أوسع للتواصل مع المجتمع المحلي من خلال تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع وإيجاد هدف مشترك من خلال الرياضة. ويعد هذا إضافة إلى المبادرات الاجتماعية الحالية التي تنفذها "القابضة" (ADQ) في مصر، بما في ذلك مبادرة "جسور الأمل"، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية، التي تدير مراكز متخصصة لدعم أصحاب الهمم في جمهورية مصر.

تهدف الشراكة بين نادي بيراميدز المصري و"القابضة" (ADQ) إلى دعم برامج تنمية الشباب والناشئين في نادي كرة القدم، وتزويد الرياضيين الطموحين بالمرافق والموارد والخبرات الأساسية للعمل في مجال الرياضة الاحترافية.

وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "القابضة" (ADQ): "نأمل من خلال رعايتنا لنادي بيراميدز لكرة القدم الاستفادة من الشعبية العالمية التي تمتلكها اللعبة، لنقل شغفنا بالتميز وإيماننا بأهمية الشراكات فضلاً عن جهودنا المبذولة في تعزيز صحة ورفاهية المجتمعات المحلية. واليوم نضم صوتنا إلى أصوات القاعدة الجماهيرية المخلصة للنادي ونتمنى للفريق التوفيق في مشاركته بكأس السوبر المصري والذي نتطلع لمتابعته."

وعلق ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز لكرة القدم: "إن شراكتنا مع "القابضة" (ADQ) هي شهادة على التزامنا بتعزيز التميز في كرة القدم في جميع جوانب فريقنا. تمثل اتفاقية الرعاية متعددة الأعوام بداية رحلة ستساعد في دفع النادي نحو المزيد من النجاح، مما يمكننا من تحقيق الأهداف والطموحات طويلة المدى التي وضعناها لنادي بيراميدز لكرة القدم.”

وتؤكد رعاية نادي بيراميدز حرص "القابضة" (ADQ) على دعم الرياضات الاحترافية وبرامج الشباب في كرة القدم وركوب الدراجات وكرة السلة من خلال شراكاتها مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، و"فريق الإمارات" وفريق الإمارات "القابضة" (ADQ) والرابطة الوطنية لكرة السلّة الأمريكية (NBA)، والتي تهدف إلى تشجيع المجتمع على ممارسة النشاط البدني واعتماد الممارسات الصحية.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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