ينضم الفنان الشهير صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس والفنان الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط إلى أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا كسفير إقليمي للعلامة التجارية اعتبارًا من يناير 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوبو، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن اختيار الفنان الأسطوري عمرو دياب كسفير لأوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك قبيل الإطلاق الإقليمي لسلسلة رينو11، السلسلة الرائدة التي تركز على قدرات تصوير البورتريه.

ومن خلال التعاون مع عمرو دياب، عملاق عالم الموسيقى والملقب بـ "الهضبة"، تسعى أوبو إلى مزج الابتكار التكنولوجي مع سحر الموسيقى، حيث كانت سلسلة رينو قد كسبت لقب "خبير البورتريه"، وذلك بفضل تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي الرائدة التي تقدمها، والآن يمكن للمستخدمين توقع تقدم استثنائي في مجال تصوير البورتريه مع السلسلة الجديدة، حيث تمثل كل لقطة مزيجًا متناغمًا من الفن والإلهام الموسيقي.

وفي هذه المناسبة، قال تشي زوو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "عندما بحثنا عن سفير لعلامتنا التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كان عمرو دياب هو الخيار الأمثل، فهو فنان رائد ومحبوب ويمتلك رؤية حقيقية في مجاله، ولطالما كان فنه ونجاحه المستمر مصدر إلهام لجمهوره الكبير في المنطقة، لذلك فإن هذا التعاون يعكس مزيجاً من الابتكار والعاطفة والمستقبل، ويؤكد على طموحنا لتقديم تجربة لا مثيل لها للمستخدمين."

ومن جانبه، قال عمرو دياب: "يسعدني التعاون مع أوبو، العلامة التجارية التي تشاركني رؤيتي بكسر حواجز الابتكار والسعي المستمر نحو التميز. وإننا نهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجارب استثنائية للمستخدمين، تمزج بين عالمي الفن والابتكار."

تضم سلسلة أوبو رينو مجموعة متنوعة من الأجهزة متعددة الاستخدامات والتي تمكن المستخدمين من تخليد ذكرياتهم من خلال قدرات تصوير احترافية، فقد تم بيع أكثر من 100 مليون هاتف منذ ظهوره لأول مرة في عام 2019 وأكثر من 2 مليون صورة بورتريه يتم التقاطها يوميًا باستخدام هواتف رينو، حيث تؤكد هذه الأرقام المبهرة على الثقة الكبيرة التي يضعها المستخدمون في قدرات هواتف أوبو.

يمتد التعاون بين أوبو وعمرو دياب إلى ما هو أبعد من إعلان الشراكة، وسيتضمن سلسلة من المشاريع التي ستستقطب المستخدمين على مدار العام، سواء الفعاليات الحصرية أو المشاركات الرقمية، وستقدم هذه الشراكة مزيجاً من التكنولوجيا والتصوير والموسيقى، لتقديم تجربة لا تنسى لمستخدمي أوبو.

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لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.