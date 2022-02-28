تطورات أزمة أوكرانيا

- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة لبلاده، فيما تبدأ، يوم الاثنين، رسميا المفاوضات بين كييف وموسكو في بيلاروسيا على الحدود قرب تشيرنوبيل.

يأتي هذا فيما تواصل القصف الروسي على كييف صباح الاثنين، بعد عدة ساعات من الهدوء في العاصمة الأوكرانية، إذ سُمع دوي انفجارات مرة أخرى في كييف وخاركيف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أنه وضع قوات الردع النووية في حالة تأهب، وهو الأمر الذي أثار انتقادات دولية.

وهبط الروبل الروسي حوالي 21% صباح الاثنين أمام الدولار إلى 106 روبل، بحسب بيانات أيكون-ريفينيتيف.

واعترفت روسيا للمرة الأولى يوم الأحد بسقوط قتلى ومصابين بين صفوف قواتها لكنها لم تفصح عن أعدادهم.

للمزيد: بروفايل-"مير" البديل الروسي لـ"سويفت"... هذا ما نعرفه

النفط يتخطى الـ 105 دولار للبرميل

- قفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، في بداية تعاملات الاثنين، بأكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولار للبرميل، كما ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط إلى 99.10 دولار للبرميل، بحسب سي إن بي سي عربية.

جاءت تلك القفزة في أسعار النفط، بعدما قالت شركة بريتش بتروليم، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، يوم الأحد إنها ستتخارج من حصتها في شركة روسنفت الروسية مقابل 25 مليار دولار وهو ما سيقلص احتياطات الشركة البريطانية للنصف، وذلك على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب رويترز.

يأتي هذا فيما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي مساء يوم الأحد، إن السعودية حريصة على استقرار وتوازن أسواق البترول وإنها ملتزمة باتفاق أوبك بلس. جاءت تصريحات ولي العهد أثناء مناقشة الجانبين تأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، رده على المقترحات الأمريكية للتحرير المنسق لاحتياطات النفط الطارئة للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب قناة الشرق السعودية.

للمزيد: النفط يقفز بأكثر من 4% بعد إعلان روسيا عمليات عسكرية

الجزائر قد تمد أوروبا بالغاز بدلا من روسيا

- قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، يوم الأحد بحسب رويترز، إن الشركة مستعدة لدعم شركائها الأوروبيين في المواقف الصعبة، وإنها ستظل مورد يُعتمد عليه للغاز للسوق الأوروبية.

يأتي هذا فيما قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقابلة يوم الأحد، إن هناك بدائل للغاز الروسي، وإن هناك كثير من الطاقة المتاحة في العالم للخمس سنوات المقبلة، بحسب شبكة سي بي إس الأمريكية.

وأعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الأحد، اكتشاف شركة أرامكو السعودية عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية للمملكة، بحسب وكالة واس.

للمزيد: تحليل- من يعوض غياب الغاز الروسي عن أوروبا؟

أبوظبي الأول يبيع حصة في شركة "ماغناتي"

- قال بنك أبوظبي الأول، يوم الاثنين، إنه وقع اتفاقية لبيع حصة 60% من شركة المدفوعات "ماغناتي" إلى شركة بروكفيلد للأعمال وشركائها، مضيفا أن الصفقة سترفع القيمة التقديرية لشركة "ماغناتي" إلى 1.15 مليار دولار، وأنه سيحتفظ بحصة 40% في الشركة، بحسب افصاح للبنك على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

للمزيد: تحليل سريع- عرض أبوظبي الأول لهيرميس

قناة السويس ترفع رسوم عبور السفن

- أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، يوم الأحد في عدة منشورات عبر موقعها الإلكتروني رفع رسوم عبور السفن عبر الممر الملاحي بنسب متفاوتة تبدأ من 5% من رسوم العبور العادية وفقا لنوع السفينة، سواء كانت سفينة بضائع، أو ناقلات سيارات، أو ناقلات الغاز المسال، أو ناقلات المشتقات البترولية أو غيرها من السفن، على أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من مارس.

للمزيد: خبر- تطور إيرادات قناة السويس المصرية في 10 سنوات

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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