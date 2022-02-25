عقوبات ضد روسيا من كل جانب

- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا تضمنت قطاعات المال والتصدير بما يؤثر على صادرات القطاع التكنولوجي والنفطي، إضافة ل 70% من سوق البنوك الروسية وبعض الشركات الرئيسية المملوكة للدولة منها في قطاع الدفاع.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جوبايدن، عقوبات جديدة تضمنت 4 بنوك كبيرة ونخب روسية من عائلات وأفراد، وقيود على ديون روسيا السيادية. لكن تلك العقوبات لم تستهدف بوتين نفسه أو الاقتصاد بشكل كامل، ولكنه قال ان فرض عقوبات على بوتين "على الطاولة".

كما أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الخميس عن 10 إجراءات تضمنت تجميد أصول جميع البنوك الروسية الكبرى في البلاد ، وفرض عقوبات على 120 فرد وكيان من بينها شركات دفاع، وصهر بوتين السابق.

هذا وقد طلبت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف المعنية بالأزمة في أوكرانيا بضبط النفس ورفضت مصطلح "الغزو" و قالت انه مصطلح غربي.

النفط يرتفع

- قفزت أسعار النفط قرابة 3% يوم الجمعة بسبب الأحداث.

وارتفع خام برنت 2.75% إلى 101.8 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 2.9% إلى 95.51 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

الذهب يوقف صعوده

- فيما عكس الذهب اتجاهه بعد خطاب بايدن بشأن العقوبات الخميس، وانخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1,895.76 دولار للأوقية عند الإغلاق بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020 عند 1,973.96دولار واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.8% إلى 1,926.30 دولار، بحسب رويترز.

الأنظار تتجه نحو كييف.. والصواريخ أيضا

- نقلت سي إن إن عن مستشار للحكومة الأوكرانية إنه تم استهداف كييف بصواريخ كروز وباليستية، قبل فجر الجمعة، فيما نقلت سي إن إن عن مراسليها سماع انفجارات في وسط كييف وحولها.

وأوكرانيا تبحث عن هاكرز

- نقلت رويترز، عن الشريك المؤسس لشركة للأمن السيبراني في كييف يوجور اوشيف، وهي شركة تشتهر بالعمل مع أوكرانيا لحماية البنية التحتية، أن الحكومة الأوكرانية طلبت متطوعين من الـ"هاكرز" السريين في البلاد للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية والقيام بمهام تجسس إلكتروني ضد القوات الروسية.

للمزيد: تغطية خاصة عن أزمة أوكرانيا

وللاستماع لأهم أخبار الأسبوع في 5 دقائق فقط: زاوية بودكاست: الروس وصلوا ... والغزو بدأ

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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